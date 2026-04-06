Khoảnh khắc Nguyễn Huy Hoang lợi dụng sơ hở, trộm xe máy điện của chủ nhà (Clip Công an Hà Tĩnh).

Ngày 6-4, tin từ VKSND khu vực 4, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Huy Hoàng (SN 1993, ngụ thôn 5, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, vào ngày 15-3, lợi dụng sự sơ hở của gia chủ, Hoàng đã vào sân nhà anh P.V.T. trộm 1 xe máy điện mang nhãn hiệu VinFast.

Nguyễn Huy Hoàng tại cơ quan điều tra

Sự việc sau đó đã được gia đình anh T. trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Hương Khê đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng; đồng thời khai thác dữ liệu hệ thống camera giám sát trong khu dân cư. Qua đó, nhanh chóng xác định được Hoàng chính là đối tượng đã thực hiện hành vi trên.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản; đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát, tích cực phối hợp cung cấp thông tin, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.