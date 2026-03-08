Công an TPHCM bắt 4 thiếu niên gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy

Ngày 8-3, Công an phường An Khánh vừa truy xét nhanh, bắt giữ nhóm thiếu niên gây ra nhiều vụ trộm xe máy.

4 thiếu niên tại cơ quan công an

Theo điều tra, sáng 7-3, một người dân đến Công an phường An Khánh trình báo việc bị mất trộm xe máy.

Vào cuộc truy xét, đến 20 giờ cùng ngày, Công an phường An Khánh đã mời 4 thiếu niên về trụ sở làm việc. Đáng chú ý, 4 em đều ở độ tuổi từ 13-14 tuổi.

Tại cơ quan công an, 4 thiếu niên cho biết đã sử dụng 2 xe máy trộm cắp trước đó làm phương tiện di chuyển, tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn phường An Khánh.

Hiện Công an phường An Khánh đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.