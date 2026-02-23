Bắt giữ đối tượng trộm xe tải ở An Giang để đem lên Đồng Nai bán

Chiều 23-2, Công an xã Tri Tôn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Phong (SN 1998; ngụ tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Thanh Phong cùng tang vật

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 22-2, lực lượng CSGT Châu Phú, tỉnh An Giang nhận được tin báo của anh Phạm Gia Trí (SN 2000; ngụ xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) về việc chiếc xe tải của anh vừa bị một đối tượng lấy trộm nên nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ truy bắt.

Nhận tin báo của bị hại, CSGT Châu Phú nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ của người dân cùng chủ phương tiện, lực lượng CSGT đã khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Thanh Phong, hiện làm thuê tại một tiệm tạp hóa ở xã Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Phong khai nhận trộm xe tải để đưa về tỉnh Đồng Nai bán lấy tiền tiêu xài. Theo chủ phương tiện, chiếc xe trên mua mới năm 2022 với giá 498 triệu đồng, giá trị hiện tại ước tính trên 350 triệu đồng.