Pháp luật

Bắt giữ đối tượng trộm xe tải ở An Giang để đem lên Đồng Nai bán

Tin - ảnh: Tuệ An

(NLĐO) – Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Phong Phong khai nhận đã trộm xe tải ở An Giang để đưa về tỉnh Đồng Nai bán lấy tiền tiêu xài.

Chiều 23-2, Công an xã Tri Tôn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Phong (SN 1998; ngụ tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Nguyễn Thanh Phong cùng tang vật

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 22-2, lực lượng CSGT Châu Phú, tỉnh An Giang nhận được tin báo của anh Phạm Gia Trí (SN 2000; ngụ xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) về việc chiếc xe tải của anh vừa bị một đối tượng lấy trộm nên nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ truy bắt.

Nhận tin báo của bị hại, CSGT Châu Phú nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ của người dân cùng chủ phương tiện, lực lượng CSGT đã khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Thanh Phong, hiện làm thuê tại một tiệm tạp hóa ở xã Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Phong khai nhận trộm xe tải để đưa về tỉnh Đồng Nai bán lấy tiền tiêu xài. Theo chủ phương tiện, chiếc xe trên mua mới năm 2022 với giá 498 triệu đồng, giá trị hiện tại ước tính trên 350 triệu đồng.

Tin liên quan

Người đàn ông lén lút trộm chiếc xe của mình ở chốt CSGT

Người đàn ông lén lút trộm chiếc xe của mình ở chốt CSGT

(NLĐO)- Bị CSGT giữ phương tiện vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông ở Thái Nguyên đã lén lút trộm lại chiếc xe máy của mình.

Hai thanh niên trộm vật tư trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mang đi bán phế liệu

(NLĐO) - Công an xã Lương Tâm (TP Cần Thơ) đang làm rõ nhóm thanh thiếu niên trộm vật tư phục vụ thi công cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, thu giữ hàng tấn tang vật.

Tạm giam người đàn ông nước ngoài trộm tiền và nhiều USD ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ trộm do người nước ngoài thực hiện, xảy ra tại nhà hàng The Garden ở xã Duy Nghĩa.

bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tỉnh đồng nai tỉnh an giang
