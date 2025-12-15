CLIP: Giả bệnh vào trạm y tế ở Khánh Hòa rồi cướp tiền nữ y tá

Ngày 15-12, Thiếu tá Trần Xuân Tây, Trưởng Công an xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang truy xét và đề nghị người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã này, đồng thời kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 tối 11-12, trong lúc chị Mai T. H. (SN 1996, trú ở thôn Trung Dõng, xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) đang trực tại Trạm Y tế Vạn Thạnh ở thôn Vĩnh Yên, xã Đại Lãnh, thì một nam thanh niên đến hỏi mua thuốc hạ sốt.

Đối tượng này sau đó túm lấy cổ áo nhân viên y tế, lấy con dao giấu trong túi quần để khống chế, đe dọa và yêu cầu nữ y tá đưa 5 triệu đồng. Khi chị H. van xin, thanh niên này yêu cầu chuyển 500.000 đồng vào tài khoản.

Clip: Nam thanh niên giả bệnh vào trạm y tế cướp tiền nữ y tá xã Đại Lãnh

Công an xã Đại Lãnh đề nghị người dân phát hiện hoặc biết thông tin liên quan đối tượng nêu trên cần khẩn báo ngay cho trực ban Công an xã Đại Lãnh qua điện thoại số: 0258.3842223; đồng thời đề nghị đối tượng gây án cần sớm đầu thú để được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.