Pháp luật

CLIP: Giả bệnh vào trạm y tế ở Khánh Hòa rồi cướp tiền nữ y tá

Kỳ Nam

(NLĐO) - Công an xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa kêu gọi đối tượng giả bệnh nhân vào trạm y tế rồi dùng dao dọa, cướp tiền nữ y tá ra đầu thú

Ngày 15-12, Thiếu tá Trần Xuân Tây, Trưởng Công an xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang truy xét và đề nghị người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã này, đồng thời kêu gọi đối tượng sớm ra đầu thú.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 tối 11-12, trong lúc chị Mai T. H. (SN 1996, trú ở thôn Trung Dõng, xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) đang trực tại Trạm Y tế Vạn Thạnh ở thôn Vĩnh Yên, xã Đại Lãnh, thì một nam thanh niên đến hỏi mua thuốc hạ sốt.

Đối tượng này sau đó túm lấy cổ áo nhân viên y tế, lấy con dao giấu trong túi quần để khống chế, đe dọa và yêu cầu nữ y tá đưa 5 triệu đồng. Khi chị H. van xin, thanh niên này yêu cầu chuyển 500.000 đồng vào tài khoản.

Clip: Nam thanh niên giả bệnh vào trạm y tế cướp tiền nữ y tá xã Đại Lãnh

Công an xã Đại Lãnh đề nghị người dân phát hiện hoặc biết thông tin liên quan đối tượng nêu trên cần khẩn báo ngay cho trực ban Công an xã Đại Lãnh qua điện thoại số: 0258.3842223; đồng thời đề nghị đối tượng gây án cần sớm đầu thú để được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Clip: Nam thanh niên giả bệnh vào trạm y tế cướp tiền nữ y tá - Ảnh 1.

Đối tượng vào trạm y tế xã Đại Lãnh cướp tiền

 

Khánh Hòa: Công khai cơ quan kế thừa trách nhiệm thi hành án

Khánh Hòa: Công khai cơ quan kế thừa trách nhiệm thi hành án

(NLĐO) - UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu công khai danh sách cơ quan kế thừa nghĩa vụ thi hành án hành chính nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu

Hàng loạt cựu cán bộ địa phương ở Khánh Hòa lãnh án tù vì "phù phép" sổ đỏ

(NLĐO)- Tòa đã tuyên phạt tù 6 cựu cán bộ địa phương ở Khánh Hòa và thu hồi các thửa đất đã cấp giấy chứng nhận trái quy định

Các cựu lãnh đạo Khánh Hòa sai phạm gì ở sân bay Nha Trang?

(NLĐO)- Các cựu lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cùng 7 người khác có nhiều sai phạm tại dự án ở Sân bay Nha Trang liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

