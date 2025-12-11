Khánh Hòa: Công khai cơ quan kế thừa trách nhiệm thi hành án

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo về việc kế thừa nghĩa vụ thi hành án hành chính sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu công khai danh sách 35 bản án của tỏa cấp tỉnh, cấp cao, các quyết định hành chính đã có hiệu lực nhưng chưa được thi hành hoặc đang thi hành, kèm theo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kế thừa nghĩa vụ thi hành án sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp xã – phường liên quan đăng tải thông báo trên cổng thông tin điện tử của mình. Đồng thời, nghiêm túc triển khai thực hiện các nghĩa vụ thi hành án hành chính thuộc trách nhiệm của đơn vị, địa phương mình; đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Một phiên tòa tại Khánh Hòa ( Ảnh minh họa)

Thông báo này nhằm nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính, đảm bảo tuân thủ pháp luật tố tụng và thi hành án hành chính. Đồng thời, công khai thông tin giúp các tổ chức, cá nhân là bên được thi hành án thuận lợi trong việc theo dõi, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, chủ động triển khai thực hiện. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Danh sách các bản án, quyết định thi hành án và chủ thể có trách nhiệm phải thi hành án.