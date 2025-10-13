Làm việc với tài xế ô tô va chạm với học sinh rồi rời hiện trường

Ngày 13-10, thông tin Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Cư M'gar thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này đang làm việc với ông H.K.H. (43 tuổi, trú tại xã Quảng Phú). Ông K. là tài xế điều khiển xe bán tải xảy ra va chạm với xe gắn máy khiến hai học sinh bị thương.



Tài xế H. và chiếc xe bán tải liên quan đến vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 7-10, ông H. điều khiển xe bán tải đến ngã tư Lê Hữu Trác - Lý Tự Trọng (xã Quảng Phú) thì xảy ra va chạm với xe gắn máy do em T.V.T. điều khiển chở theo em N.N.Đ (cùng 16 tuổi).

Vụ va chạm khiến 2 học sinh bị thương, trong đó em T. bị thương nặng. Thế nhưng sau khi xảy ra tai nạn, ông H. không ở lại để xử lý mà điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Đến ngày 11-10, tài xế xe bán tải mới ra cơ quan chức năng trình diện.

Sau vụ tai nạn, em T. được người dân đưa đến Trung tâm Y tế Cư M'gar cấp cứu, chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rồi tiếp tục chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) trong tối 7-10.