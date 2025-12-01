HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

CLIP: Học sinh TPHCM lập kỷ lục thế giới về đồng diễn võ Vovinam

Đặng Trinh - Ảnh: Quang Liêm - Clip: Trường THPT Tân Bình

(NLĐO)- Trong sáng 1-12, chương trình đồng diễn võ Vovinam tiếp tục được tổ chức tại nhiều điểm trường khắp TPHCM.

Sáng 1-12, chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam tiếp tục được tổ chức nhằm xác lập thêm kỷ lục tại nhiều điểm trường với số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới. Hoạt động có sự tham gia hơn 1.600 trường tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông nhiều cấp học; trung tâm GDTX, trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn TPHCM.

Đúng 8 giờ 30 phút, học sinh tại hơn 1.600 điểm trường khắp TP đã hòa nhịp cùng nhau đồng diễn võ nhạc Vovinam theo hình thức trực tuyến. Sự kiện nhằm xác lập kỷ lục "Chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới". 

Đây là hoạt động nằm trong chương trình ngày hội 50 năm GD-ĐT TPHCM với chủ đề "50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai" do Sở GD-ĐT TPHCM, Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp nhãn hàng Nestlé Milo - Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức.

Học sinh Trường THPT Tân Bình (TPHCM) hòa nhịp cùng học sinh khắp TP đồng diễn võ nhạc Vovinam

Mãn nhãn hình ảnh học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, tạo kỷ lục kép - Ảnh 1.

Đồng diễn võ nhạc tại Trường THPT Tân Bình

Mãn nhãn hình ảnh học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, tạo kỷ lục kép - Ảnh 2.

Sáng 1-12, chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam tiếp tục được tổ chức nhằm xác lập thêm kỷ lục tại nhiều điểm trường với số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới

Vovinam được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được lựa chọn làm nội dung đồng diễn vì phù hợp với thể trạng học sinh và mang những giá trị cốt lõi của Việt Võ Đạo: Thượng võ, bản sắc dân tộc, tinh thần kỷ luật và lòng tự hào Việt Nam. Thông qua tập luyện Vovinam, học sinh được rèn luyện sức khỏe, sự tự tin, ý chí, tinh thần đồng đội và tính kỷ luật - những yếu tố quan trọng để hình thành thế hệ trẻ năng động, sẵn sàng cho tương lai.

Vào hôm qua (30-11), đã có 5.000 học sinh biểu diễn trực tiếp tại công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM) cùng khoảng 55.000 học sinh tham gia đồng diễn trực tuyến tại 150 điểm trường.

Mãn nhãn hình ảnh học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, tạo kỷ lục kép - Ảnh 3.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết ngành GD-ĐT rất trân trọng những nỗ lực của các em học sinh cũng như sự đồng hành của đội ngũ giáo viên và các nhà trường trong quá trình chuẩn bị

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới. Hình ảnh hàng nghìn học sinh cùng tham gia luyện tập và biểu diễn không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết mà còn phản ánh sự năng động, tự tin và ý chí của thế hệ trẻ. 

Ngành GD-ĐT TP rất trân trọng những nỗ lực của các em học sinh cũng như sự đồng hành của đội ngũ giáo viên và các nhà trường trong quá trình chuẩn bị. Chương trình không chỉ là hoạt động thể chất đơn thuần mà còn góp phần lan tỏa các giá trị rèn luyện tinh thần, kỷ luật và lòng tự hào đối với văn hóa dân tộc thông qua môn võ Vovinam.

Dưới đây là hình ảnh học sinh TPHCM tiếp tục đồng diễn võ nhạc Vovinam tạo kỷ lục kép trong sáng 1-12 ở các điểm trường khắp TPHCM. 

Mãn nhãn hình ảnh học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, tạo kỷ lục kép - Ảnh 4.

Mãn nhãn hình ảnh học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, tạo kỷ lục kép - Ảnh 5.

Mãn nhãn hình ảnh học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, tạo kỷ lục kép - Ảnh 6.

Mãn nhãn hình ảnh học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, tạo kỷ lục kép - Ảnh 7.

Mãn nhãn hình ảnh học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, tạo kỷ lục kép - Ảnh 8.

Mãn nhãn hình ảnh học sinh TP HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam, tạo kỷ lục kép - Ảnh 9.

giám đốc sở xác lập kỷ lục sông Sài Gòn trường phổ thông trường tiểu học lòng tự hào
