Thời sự

CLIP: Hối hả ở rốn lũ Mẹ Suốt, tổ trưởng đi từng ngõ, gõ từng nhà

Bích Vân

(NLĐO) - Chính quyền phường Hoà Khánh đã huy động lực lượng phụ giúp người dân ở rốn lũ Mẹ Suốt kê cao đồ đạc, di tản trước thời điểm xảy ra "mưa đặc biệt lớn"

Chiều 21-10, tại khu vực Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), tổ trưởng dân phố cùng lực lượng dân quân tự vệ, lãnh đạo UBND phường đã đến từng nhà để nhắc nhở, kiểm tra và hỗ trợ người dân trước khi trận mưa được dự báo lên đến 900mm sắp xảy ra.

Tổ trưởng dân phố cùng lực lượng dân quân tự vệ phường Hòa Khánh "đi từng ngõ, gõ từng nhà" trong chiều 21-10

Ông Nguyễn Bé – tổ trưởng dân phố 37, phường Hòa Khánh – cho biết từ đầu buổi chiều, hơn 20 thành viên dân quân đã chia thành nhiều nhóm, đi đến từng ngõ hẻm, kiểm tra thực tế và giúp người dân đưa các vật dụng giá trị như tủ lạnh, tivi, máy giặt lên tầng cao hoặc vị trí an toàn.

"Khu vực Mẹ Suốt là rốn lũ của phường, năm 2022 từng ngập đến 1,8 m. Năm nay dự báo mưa từ ngày 23-10 có thể lên đến 900 mm, chúng tôi nhắc người dân kê đồ đạc cao hơn mực nước năm 2022 ít nhất 1m để phòng bất trắc" - ông Bé nói.

Khẩn trương ứng phó bão số 12 và mưa lớn ở Mẹ Suốt , Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Bé, tổ trưởng dân phố 37, phường Hòa Khánh đến gõ cửa từng nhà

Khẩn trương ứng phó bão số 12 và mưa lớn ở Mẹ Suốt , Đà Nẵng - Ảnh 2.

Lực lượng dân quân tự vệ phường Hòa Khánh đi khắp các ngõ hẻm ở khu vực Mẹ Suốt để hỗ trợ người dân

Khẩn trương ứng phó bão số 12 và mưa lớn ở Mẹ Suốt , Đà Nẵng - Ảnh 3.

Giúp người dân kê cao tài sản có giá trị

Theo ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, trong những ngày tới lượng mưa dự báo rất lớn, thậm chí ở mức đặc biệt lớn và kéo dài nhiều ngày. Điều này khiến nguy cơ ngập úng, ngập lụt trên địa bàn phường rất cao và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Hiện phường xác định một khu vực xung yếu ở Mẹ Suốt gồm khoảng 4 tổ dân phố với gần 800 hộ dân, có thể chịu tác động trực tiếp khi nước lũ dâng.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố và Đảng ủy, phường đã triển khai đầy đủ phương án phòng chống thiên tai. Lực lượng dân quân, Mặt trận, các đoàn thể và đơn vị quân đội trên địa bàn đều đã vào vị trí, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Khẩn trương ứng phó bão số 12 và mưa lớn ở Mẹ Suốt , Đà Nẵng - Ảnh 4.

Khẩn trương ứng phó bão số 12 và mưa lớn ở Mẹ Suốt , Đà Nẵng - Ảnh 5.

Tại nhà của bà Nguyễn Thị Tuyết, tổ 36 - lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa người con trai bị bại liệt và con gái bị tật nguyền di tản đến nơi an toàn

Trong 2 ngày qua, phường tổ chức hỗ trợ người dân di chuyển tài sản lên cao và thông báo rộng rãi yêu cầu các hộ chuẩn bị tinh thần sơ tán.

Ông Tuấn nhấn mạnh, chậm nhất đến 17 giờ ngày 22-10, các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm phải sẵn sàng di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. UBND phường đã bố trí 4 điểm sơ tán tại các trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và một số cơ sở công cộng. Tại đây, chiếu nằm, lương thực, thực phẩm, nước uống và các vật dụng thiết yếu đã được chuẩn bị chu đáo.

Khẩn trương ứng phó bão số 12 và mưa lớn ở Mẹ Suốt , Đà Nẵng - Ảnh 6.

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh (thứ tư từ phải sang) triển khai các lực lượng hỗ trợ người dân khu vực Mẹ Suốt

Dự kiến có khoảng 600 người dân sẽ được đưa đến các điểm sơ tán. Tuy nhiên, nhiều hộ theo phương châm "4 tại chỗ" đã chủ động chuyển đến nhà người thân hoặc các công trình cao tầng kiên cố gần đó. Các hộ còn lại sẽ được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến nơi tập trung khi có lệnh.

Ngoài ra, phường cũng đã chuẩn bị lực lượng trực 24/24 giờ cùng phương tiện ứng cứu như xuồng, áo phao, dây kéo để sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp. "Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân" - ông Tuấn khẳng định.

Trưa 21-10, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương ứng phó với bão số 12 và mưa rất lớn từ 22 đến 27-10. Theo dự báo, lượng mưa có thể 350-600mm, nơi trên 900mm.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, triển khai phương châm "4 tại chỗ", theo dõi chặt diễn biến, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 17 giờ ngày 22-10.

Nhân dân được kêu gọi chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu tối thiểu 3 ngày để phòng lũ lớn.

Hình ảnh sóng lớn tràn bờ sông Hàn - Đà Nẵng, xé toạc vỉa hè

(NLĐO) - Sóng lớn dâng cao hơn 3m tràn bờ sông Hàn, xé toang vỉa hè tại chân cầu Thuận Phước - TP Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Đà Nẵng cảnh báo về đợt mưa "đặc biệt lớn" sắp diễn ra

(NLĐO) - Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các ngành, địa phương chủ động ứng phó với trận mưa được dự báo đặc biệt lớn, từ ngày 23-10

Phường ở Đà Nẵng điều chỉnh quy trình sau sự cố "bấm số vượt người"

(NLĐO) - Phường Liên Chiểu đã điều chỉnh cách lấy số thứ tự theo từng ô lĩnh vực riêng và bố trí người trực tại máy bấm số vào giờ cao điểm để giám sát.

Đà Nẵng mưa lớn Mẹ Suốt
    Thông báo