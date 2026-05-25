Tự hào cờ Tổ quốc

CLIP: Khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên quê hương chị Út Tịch

Tin-ảnh-clip: CA LINH

(NLĐO) - Công trình "Đường cờ Tổ quốc" được khánh thành trên quê hương chị Út Tịch tạo điểm nhấn thu hút du khách thập phương.

Ngày 25-5, Báo Người Lao Động phối hợp với Đảng uỷ, UBND xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc".

Công trình "Đường cờ Tổ quốc" có chiều dài 4 km nằm dọc theo tuyến Đường huyện 32. Đặc biệt, tuyến đường cờ đi qua Khu Tưởng niệm nữ liệt sĩ - Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Út (chị Út Tịch).

CLIP: Đại diện Báo Người Lao Động và lãnh đạo xã Tam Ngãi khánh thành "Đường cờ Tổ quốc"

Theo ông Trần Thanh Bình – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tam Ngãi, ngày trước địa phương là vùng căn cứ cách mạng và hiện nay là xã an toàn khu. Chính vì vậy, công trình "Đường cờ Tổ quốc" đi qua Khu Tưởng niệm nữ liệt sĩ - Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Út mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với lịch sử truyền thống cách mạng của xã.

"Tuyến đường cờ tạo điều kiện thuận lợi cho xã phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tạo điểm nhấn về du lịch địa phương. Công trình "Đường cờ Tổ quốc" và khu tưởng niệm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho người dân trong xã và thu hút được đông đảo du khách địa phương đến tham quan" – ông Trần Thanh Bình nhấn mạnh.

Dịp này, đại diện Báo Người Lao Động đã trao tặng xã Tam Ngãi 600 lá cờ Tổ quốc từ Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". Những lá cờ này sẽ tiếp tục được địa phương sử dụng để duy trì, mở rộng các tuyến đường cờ.

Lãnh đạo xã Tam Ngãi cam kết sẽ quản lý, giữ gìn tuyến đường cờ luôn trang trọng, bền đẹp, xem đây là công trình điểm nhấn trong việc xây dựng đời sống văn hóa mới tại xã nhà.

CLIP: Khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên quê hương chị Út Tịch - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động trao tặng 600 lá cờ cho xã Tam Ngãi tại Khu Tưởng niệm nữ liệt sĩ - Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Út

Ông Nguyễn Quang Vinh (70 tuổi, ngụ tại xã Tam Ngãi) cho rằng tuyến đường cờ không chỉ đơn thuần làm thay đổi diện mạo, giúp đường quê thêm rực rỡ, khang trang, mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc, nhắc nhở thế hệ hôm nay về sự hy sinh anh dũng của các bậc tiền nhân.

CLIP: Khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên quê hương chị Út Tịch - Ảnh 2.

Các đại biểu tổ chức khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc"

CLIP: Khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên quê hương chị Út Tịch - Ảnh 3.
CLIP: Khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên quê hương chị Út Tịch - Ảnh 4.

Không chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, tuyến "Đường cờ Tổ quốc" còn tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch cho địa phương

"Công trình đã khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân. Đây sẽ là động lực lớn để cổ vũ tinh thần bà con địa phương cùng chung tay xây dựng quê hương Tam Ngãi ngày càng giàu đẹp" – ông Vinh bày tỏ.

Nữ liệt sĩ - Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Út sinh ngày 19-4-1931 tại ấp Ngãi Nhất, xã Tam Ngãi.

Út Tịch là tên ghép của chị và chồng - Lâm Văn Tịch, người Khmer. Trong một trận máy bay B52 của Mỹ công kích vào tháng 11-1968, chị đã hy sinh cùng người con gái thứ ba.

Năm 2015, UBND tỉnh Trà Vinh (cũ) tổ chức khánh thành công trình Khu Tưởng niệm nữ liệt sĩ - Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Út tại ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi trên diện tích 1,4 ha, kinh phí 36 tỉ đồng.

Công trình gồm các hạng mục: Cổng tam quan, nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, nhà hội thảo, chiếu phim, nhà dừng chân và bán hàng lưu niệm…

Nổi bật trong khu tưởng niệm là tượng "Người mẹ cầm súng" cao 6 m, ngang 2,8 m, rộng 1,52 m với chất liệu bằng đồng dày 1,2 cm, đặt trên bệ đá granite cao 1,5 m. Tượng mang ý nghĩa thể hiện lời người mẹ dặn dò các con trước khi ra chiến trường.


Khánh thành 2 công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại Vĩnh Long chào mừng Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) – Báo Người Lao Động trao tặng 300 lá cờ từ Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" để thực hiện 2 tuyến "Đường cờ Tổ quốc" tại Vĩnh Long.

Khánh thành tuyến "Đường cờ Tổ quốc" dài 12km ở Vĩnh Long

(NLĐO) – Tuyến "Đường cờ Tổ quốc" dài 12km đi qua 10 ấp của xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long

Cờ Tổ quốc đến với Trường Sa, tỉnh Vĩnh Long

Cùng với trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa, Báo Người Lao Động còn trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc, khánh thành 3 công trình "Đường cờ Tổ quốc" ở tỉnh Vĩnh Long

