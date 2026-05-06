Thời sự

CLIP: Khoảnh khắc người đàn ông lao xuống sông Hàn cứu nam thanh niên nhảy cầu trong đêm

B.Vân

(NLĐO) - Đang đi dạo trên phố đi bộ Bạch Đằng, anh Min đã nhảy xuống cứu người chới với giữa sông Hàn dù bản thân bơi không giỏi

Khoảng 21 giờ ngày 5-5, tại phố đi bộ Bạch Đằng (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), khu vực gần cầu Rồng, một nam thanh niên khoảng 20 tuổi để lại dép trên vỉa hè rồi bất ngờ nhảy xuống sông Hàn.

Người dân phát hiện, hô hoán và ném phao cứu sinh xuống nước, song nạn nhân không bám được, liên tục chới với rồi chìm dần.

Lúc này, anh Trần Đại Min (SN 1991, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) đang đi dạo cùng vợ và con nhỏ gần đó đã lập tức lao xuống sông ứng cứu.

Khoảnh khắc người đàn ông lao xuống sông Hàn cứu nam thanh niên nhảy cầu trong đêm

Theo anh Min, tối cùng ngày, anh cùng vợ bế con nhỏ khoảng 1 tuổi đi dạo, tập thể dục ven sông Hàn như thói quen hằng ngày. Khi đến khu vực trên, anh thấy đám đông tụ tập, náo loạn và nghe nhiều tiếng kêu cứu.

Quan sát dưới mặt nước, anh phát hiện một nam thanh niên đang dần chìm, chỉ còn phần đầu nổi lên. Anh ước tính nạn nhân đã ở dưới nước khoảng 5–10 phút.

"Dù có rất đông người đứng trên bờ theo dõi nhưng không ai dám xuống cứu. Thấy nạn nhân đuối sức, không thể bám vào phao, tôi rất sốt ruột. Nghĩ nếu mình không nhảy xuống thì có thể sẽ không ai làm, nên tôi quyết định hành động" - anh Min kể.

Dù không phải là người bơi giỏi, anh nhanh chóng gửi con cho vợ rồi lao xuống sông tại vị trí nạn nhân gặp nạn. Khi tiếp cận, anh thấy nạn nhân vẫn còn phản xạ yếu, liền dìu người này và hỗ trợ lồng phao cứu sinh. Khi được hỏi, nạn nhân không nói được nhưng gật đầu cho thấy vẫn còn ý thức.

Trong điều kiện khu vực dưới sông khá tối, anh Min vừa trấn an, hướng dẫn nạn nhân bám chắc vào phao, vừa phối hợp với người dân trên bờ dùng dây thừng kéo cả hai di chuyển về phía khu vực vòng bán nguyệt. Quãng đường dìu nạn nhân dưới nước ước tính dài khoảng 100–200 m.

Sau khi được đưa lên bờ an toàn, nạn nhân được người dân hỗ trợ sơ cứu, dần hồi tỉnh. Chia sẻ sau vụ việc, anh Min cho biết bản thân rất hồi hộp vì kỹ năng bơi lội còn hạn chế, song cảm thấy may mắn khi kịp thời cứu được một mạng người. "Đó là một kỷ niệm đáng nhớ, như một cái duyên khi gia đình tôi có mặt đúng lúc" - anh nói.

Clip: Đi xe máy qua đường, người đàn ông ở Đà Nẵng bị ô tô tông nguy kịch

(NLĐO) – Một người đàn ông ở TP Đà Nẵng điều khiển xe máy băng qua đường thì xảy ra va chạm với xe con, dẫn đến bị thương nặng.

CLIP: Bí thư Đà Nẵng thông tin về việc "di dời Làng Đại học về phía Nam"

(NLĐO) - Bí thư Lê Ngọc Quang khẳng định vẫn giữ nguyên quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng, việc dịch chuyển một số cơ sở về phía Nam sẽ có lộ trình phù hợp

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Trung tâm tài chính phải có slogan đủ rõ ràng, tạo niềm tin

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Trung tâm Tài chính quốc tế cần lấy niềm tin nhà đầu tư làm cốt lõi, hút dòng vốn quốc tế

