Kinh tế

Đà Nẵng chấp thuận thêm dự án cao ốc 30 tầng bên sông Hàn

B.Vân

(NLĐO) - Dự án cao ốc có quy mô 660 căn hộ chung cư bên sông Hàn vừa được TP Đà Nẵng chấp thuận cho nhà đầu tư là Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Tổ hợp căn hộ kết hợp thương mại – dịch vụ Hoàng Gia Sông Hàn (VIHA ROYAL) do Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ làm chủ đầu tư, triển khai tại khu vực Đông Nam Đài tưởng niệm, phường Hòa Cường.

Quy mô xây dựng của dự án gồm 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp 660 căn hộ chung cư cùng 91 căn hộ du lịch. Tổng mức đầu tư hơn 3.223 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong 2 năm, kể từ quý IV-2026; hoàn thiện và đưa vào khai thác từ quý I-2029.

Đà Nẵng phát triển dự án chung cư ven sông Hàn 30 tầng với 660 căn hộ - Ảnh 1.

Khu vực ven sông Hàn, thuộc phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng - nơi quy hoạch xây dự án cao ốc 30 tầng

Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ được thành lập năm 1995, có trụ sở tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội, do bà Trần Thị Thu Hà làm người đại diện pháp luật. Hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của công ty tập trung vào lĩnh vực thiết bị điện, thiết bị ngành nước, ngành nhựa, cao su và in ấn; đồng thời mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bất động sản và tài chính.

Khu vực ven sông Hàn hiện đang triển khai nhiều dự án cao ốc quy mô lớn. Tại bờ Đông, hàng loạt cao ốc đang được xây dựng, tập trung ở khu vực lân cận các cây cầu lớn như Thuận Phước, sông Hàn và cầu Rồng. Ở bờ Tây, hồi tháng 8 vừa qua, Tập đoàn Sun Group đã khởi công tòa tháp cao 69 tầng, nằm giữa cầu Trần Thị Lý và cầu Tiên Sơn, được kỳ vọng trở thành tòa nhà cao thứ hai cả nước.

Liên quan đến sự gia tăng các công trình cao tầng ven sông Hàn, tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND TP Đà Nẵng tổ chức mới đây, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết đây là tín hiệu cho thấy sự phát triển của thành phố, song cũng đặt ra áp lực lớn hơn đối với công tác quản lý, điều phối và tổ chức thực hiện của ngành xây dựng.

Theo ông Nam, trong quá trình phê duyệt các đồ án phân khu tại khu vực trung tâm, thành phố đã tiến hành đánh giá đầy đủ hai nhóm hạ tầng gồm hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế, công viên, văn hóa và hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải. Dân số tại từng phân khu được khống chế theo từng ô quy hoạch nhằm bảo đảm sự cân đối, đồng bộ của hệ thống hạ tầng.

cao ốc Đà Nẵng ven sông Hàn
