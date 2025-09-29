CLIP: Lung linh sắc màu phố lồng đèn ở Chợ Lớn, TP HCM

Những ngày cuối tháng 9, khi Tết Trung thu đến gần, phố lồng đèn đường Lương Nhữ Học, phường Chợ Lớn (TP HCM) lại rực rỡ sắc màu thu hút người lớn, trẻ nhỏ đến mua sắm, chụp ảnh check in. Tất cả tạo nên khung cảnh rộn ràng nhộn nhịp.

Trên tuyến phố dài chưa đầy 1 km, hàng chục loại lồng đèn được bày bán. Các mẫu đèn truyền thống như ông sao, cá chép, thỏ ngọc xen lẫn nhiều mẫu mã kiểu cách hiện đại như nhân vật hoạt hình, siêu anh hùng treo kín các gian hàng, thu hút đông đảo trẻ nhỏ.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học, phường Chợ Lớn, TP HCM

Giá lồng đèn ở đây dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, tùy vào kích thước và mức độ gia công. Ngoài mua sắm, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ check-in, góp phần vào không gian nhộp nhịp và rực rỡ sắc màu. Tất cả tạo nên bầu không khí lễ hội rõ nét ngay trước thềm trung thu.

Tuy nhiên, thời tiết thất thường những ngày này cũng là thách thức không nhỏ đối với các hộ kinh doanh. Chỉ cần một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực phố lồng đèn, buộc nhiều gian hàng phải nhanh chóng che chắn, di dời hàng hóa lên cao để tránh ướt.

Lượng khách đang tấp nập cũng giảm hẳn. Nhiều người phải tìm chỗ để trú mưa. Một số tiểu thương cho biết họ đã quen với tình trạng này nhưng vẫn gặp khó khăn mỗi khi mưa kéo dài, nước thoát không kịp.

Dù vậy, ai cũng cố gắng duy trì để phục vụ khách. Bởi đây là thời điểm cao điểm trong năm và chỉ còn ít ngày nữa là đến Trung Thu. Mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết, phố lồng đèn Lương Nhữ Học vẫn khoác lên mình sắc màu rực rỡ, thu hút người dân và du khách tìm lại không khí lễ hội truyền thống.