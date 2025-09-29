CLIP: Lung linh sắc màu phố lồng đèn ở Chợ Lớn, TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

CLIP: Lung linh sắc màu phố lồng đèn ở Chợ Lớn, TP HCM

MINH TRÍ - THANH HẰNG - MỸ UYÊN

(NLĐO) - Phố lồng đèn Lương Nhữ Học, phường Chợ Lớn (TP HCM) lung linh sắc màu với các loại lồng đèn nhiều mẫu mã

Những ngày cuối tháng 9, khi Tết Trung thu đến gần, phố lồng đèn đường Lương Nhữ Học, phường Chợ Lớn (TP HCM) lại rực rỡ sắc màu thu hút người lớn, trẻ nhỏ đến mua sắm, chụp ảnh check in. Tất cả tạo nên khung cảnh rộn ràng nhộn nhịp.

Trên tuyến phố dài chưa đầy 1 km, hàng chục loại lồng đèn được bày bán. Các mẫu đèn truyền thống như ông sao, cá chép, thỏ ngọc xen lẫn nhiều mẫu mã kiểu cách hiện đại như nhân vật hoạt hình, siêu anh hùng treo kín các gian hàng, thu hút đông đảo trẻ nhỏ.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học, phường Chợ Lớn, TP HCM  

Giá lồng đèn ở đây dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, tùy vào kích thước và mức độ gia công. Ngoài mua sắm, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ  check-in, góp phần vào không gian nhộp nhịp và rực rỡ sắc màu. Tất cả tạo nên bầu không khí lễ hội rõ nét ngay trước thềm trung thu.

Tuy nhiên, thời tiết thất thường những ngày này cũng là thách thức không nhỏ đối với các hộ kinh doanh. Chỉ cần một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực phố lồng đèn, buộc nhiều gian hàng phải nhanh chóng che chắn, di dời hàng hóa lên cao để tránh ướt. 

Lượng khách đang tấp nập cũng giảm hẳn. Nhiều người phải tìm chỗ để trú mưa. Một số tiểu thương cho biết họ đã quen với tình trạng này nhưng vẫn gặp khó khăn mỗi khi mưa kéo dài, nước thoát không kịp. 

Dù vậy, ai cũng cố gắng duy trì để phục vụ khách. Bởi đây là thời điểm cao điểm trong năm và chỉ còn ít ngày nữa là đến Trung Thu. Mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết, phố lồng đèn Lương Nhữ Học vẫn khoác lên mình sắc màu rực rỡ, thu hút người dân và du khách tìm lại không khí lễ hội truyền thống.

Tin liên quan

VIDEO: Độc đáo lồng đèn Trung thu được chế tạo từ vỏ lon

(NLĐO) - Từ những chiếc vỏ lon bỏ đi, ông Nguyễn Văn Tuấn tạo ra những chiếc lồng đèn đẹp mắt, "cháy hàng" vào dịp Trung thu

Triển lãm lồng đèn trung thu xưa trong ngôi đình trăm tuổi ở TP HCM

(NLĐO) - Triển lãm đèn lồng truyền thống chủ đề "Ngựa trời gắp lửa" bất ngờ trở thành địa điểm thú vị giúp nhiều sinh viên, giảng viên trẻ tìm được cảm hứng.

Lồng đèn truyền thống Phú Bình chật vật tìm chỗ đứng

(NLĐO) - Thói quen mua sắm của người dân chuyển sang sàn thương mại điện tử với hàng công nghiệp giá rẻ khiến nghề làm lồng đèn truyền thống Phú Bình điêu đứng

chợ lớn lồng đèn phố lồng đèn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo