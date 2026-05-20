CLIP: Mang giấc mơ lính cứu hỏa đến với các bệnh nhi đặc biệt

Chiều 20-5, tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, hình ảnh các cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo trong bộ đồ cứu hỏa đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Đây là hoạt động do Câu lạc bộ Nhịp đập yêu thương, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng tổ chức dành cho các bệnh nhi ung thư máu, tan máu bẩm sinh và nhiều căn bệnh hiểm nghèo khác cho 50 bệnh nhi đang điều trị nội trú tại khoa Nhi tổng hợp.

Trải nghiệm làm lính cứu hoả của bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng

Trong số này, A Lăng Hải Quan (8 tuổi, trú xã Hùng Sơn,TP Đà Nẵng) khiến các chiến sĩ PCCC xúc động bởi câu chuyện "sinh ra và lớn lên ở bệnh viện" của cậu bé. Với Hải Quan, đây không chỉ là một buổi trải nghiệm mà còn là lần đầu tiên em được chạm tay vào giấc mơ đã ấp ủ từ rất lâu, trở thành một chiến sĩ cứu hỏa.

Bệnh nhi A Lăng Hải Quan trong trang phục lính cứu hỏa bên cạnh cha của em

Thiếu tá Nguyễn Huy Linh, Đội trưởng Đội PCCC và CNCH, hướng dẫn A Lăng Hải Quan trải nghiệm thực hành chữa cháy

Mắc hội chứng Wiskott-Aldrich, một dạng suy giảm miễn dịch di truyền hiếm gặp, Hải Quan đã bước sang năm thứ 8 điều trị tại bệnh viện. Căn bệnh khiến em thường xuyên xuất huyết, nhiều lần phải nhập viện cấp cứu và điều trị kéo dài.

Cha của em, anh A Lăng A Rất, cho biết gia đình là người đồng bào Cơ Tu, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bi kịch càng chồng chất khi người con đầu của vợ chồng anh từng qua đời vì ung thư tủy. Đến Hải Quan, sau khi chào đời không lâu, em tiếp tục được phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo, buộc cả gia đình bước vào hành trình chữa trị đầy gian nan.

Bệnh nhi tìm hiểu phương tiện, thiết bị chuyên dụng trong công tác PCCC

Bệnh nhi trải nhiệm khám phá Robot chữa cháy hiện đại

Tại buổi trải nghiệm, Hải Quan cho hay ước mơ của em là trở thành lính cứu hoả. "Nhìn con trai khỏe khoắn, rạng rỡ như một "chiến sĩ nhí", tôi cảm thấy rất vui. Dù biết phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng ít nhất, hôm nay, con đã sống trọn vẹn với niềm vui tuổi thơ và chạm tay vào điều mình luôn mong ước" - anh Rất chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Minh Khải, đại diện Câu lạc bộ Nhịp Đập Yêu Thương, cho hay hoạt động trải nghiệm làm lính cứu hỏa được tổ chức thường niên, dành cho bệnh nhi mắc bệnh ung thư và các căn bệnh hiểm nghèo khác.

Các bệnh nhi hóa thân thành những “chiến sĩ cứu hỏa nhí”

Ngoài A Lăng Hải Quan, hầu hết các bệnh nhi tham gia chương trình đều phải thường xuyên điều trị nội trú tại bệnh viện, không được đến trường như các trẻ em bình thường khác. Mục đích của chương trình là mang đến trải nghiệm thực tế cho những bệnh nhi này.

Tại chương trình, câu lạc bộ đã trao tổng cộng 10 triệu đồng cho 50 bệnh nhi tham gia chương trình và 5 triệu đồng cho 5 bệnh nhi mắc bệnh nặng, phải nằm điều trị tại giường.



