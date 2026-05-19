Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại Đà Nẵng

Ngày 19-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã dự lễ và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Các đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng gồm: đảng viên Nguyễn Thị Khá (SN 1930 - Chi bộ 4, Đảng bộ phường An Hải), đảng viên Bùi Thị Liễu (SN 1926 - Chi bộ khu dân cư 23 Hòa Cường Bắc, Đảng bộ phường Hòa Cường) và đảng viên Trần Thanh Dân (SN 1927 - Chi bộ 17, Đảng bộ phường Hòa Xuân).



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Khá. Ảnh: Anh Vinh

Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa chúc mừng và ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các đảng viên lão thành cùng gia đình.



Ông Trần Cẩm Tú bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp, cống hiến của các thế hệ đảng viên lão thành trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi đảng viên Bùi Thị Liễu. Ảnh: Công Thành

Theo Thường trực Ban Bí thư, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến bền bỉ của các đảng viên trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, nhắc nhở cán bộ, đảng viên hôm nay tiếp tục phát huy trách nhiệm, giữ vững phẩm chất người cộng sản, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.