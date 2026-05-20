Ngắm thư viện số cấp phường "xịn sò" nhất Đà Nẵng

Chính thức mở cửa hoạt động từ ngày 19-5, Thư viện số cộng đồng phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) hướng tới xây dựng không gian học tập, trải nghiệm số và sinh hoạt cộng đồng đa chức năng cho người dân.



Thư viện nằm trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Hòa Khánh, cuối đường Trần Nguyên Đán và hiện do Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Khánh quản lý, vận hành.

Không gian đọc sách theo mô hình bậc thang, bố trí ngay tại lối vào của thư viện, có hệ thống lấy ánh sáng tự nhiên

Phòng đọc ở tầng trệt với thiết kế tủ sách xung quanh, ở giữa bố trí bàn ghế

Thư viện số cộng đồng phường Hòa Khánh là thư viện số cấp phường đầu tiên trên cả nước ứng dụng đồng bộ công nghệ hiện đại

Theo ông Hồ Văn Y, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Khánh, công trình được kế thừa từ chủ trương đầu tư của quận Liên Chiểu (cũ), phát triển trên cơ sở tham khảo mô hình thư viện hiện đại của TPHCM.

Điểm nổi bật của mô hình không chỉ nằm ở không gian đọc sách mà còn ở khả năng tích hợp dữ liệu và ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành. Hiện thư viện đã tích hợp hơn 17.000 đầu sách vào phần mềm quản lý, gồm 11.317 bản sách hiện có và 6.244 đầu sách đầu tư mới với nhiều thể loại dành cho cả thiếu nhi lẫn người lớn.

Kệ sách được bố trí ở khu vực có ánh sáng tự nhiên

Thư viện bố trí hệ thống bàn ghế đọc sách tạo không gian riêng để học tập, làm việc

Theo ông Y, toàn bộ sách đang được gắn mã code để quản lý trên hệ thống và liên thông dữ liệu với Thư viện TP Đà Nẵng, hướng tới kết nối với các thư viện lớn khác trên cả nước. Khi hoàn thiện, tổng quy mô kho sách có thể mở rộng lên khoảng 52.000 cuốn.

Không chỉ số hóa đầu sách, thư viện còn được trang bị 6 phần mềm và 5 ứng dụng phục vụ học tập, đọc sách, học ngoại ngữ; đồng thời sử dụng phần mềm dùng chung của Thư viện TP Đà Nẵng và phần mềm Lạc Việt thuộc hệ thống thư viện số mới.

Các phòng đọc đều được thiết kế lấy ánh sáng tự nhiên

Bố trí cả máy tính để bàn phục vụ bạn đọc

Người dân có thể đăng ký thẻ thư viện trực tiếp hoặc qua Zalo để sử dụng thẻ điện tử liên thông. Toàn bộ quy trình mượn - trả sách được thực hiện bằng máy quét mã tự động; hệ thống sẽ cảnh báo quá hạn và gửi thông báo qua điện thoại. Mọi dịch vụ từ làm thẻ đến mượn sách đều miễn phí.

Để phục vụ bạn đọc, thư viện được đầu tư 64 iPad, 4 máy tính, hệ thống mượn - trả sách tự động cùng các thiết bị bảo đảm an ninh.

Ki-ôt mượn, trả sách tự động

Thông qua công nghệ số, mọi hoạt động mượn, trả sách tại thư viện đều do bạn đọc tự thực hiện

Không dừng lại ở mô hình thư viện truyền thống, nơi đây còn được định hướng trở thành trung tâm văn hóa cộng đồng và thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở. Theo kế hoạch, thư viện sẽ mở rộng thời gian phục vụ theo hướng linh hoạt, tiến tới hoạt động 24/7 nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Trong khuôn viên rộng khoảng 7.000 m², đơn vị quản lý dự kiến phát triển thêm mô hình cà phê sách, bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các câu lạc bộ đọc sách, kỹ năng số, ngoại ngữ, STEM cho thiếu nhi; đồng thời kết nối với các hoạt động văn hóa, thể thao để hình thành hệ sinh thái phục vụ người dân.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống giảng dạy và trải nghiệm công nghệ tương tác với 3 màn hình cảm ứng 86 inch được đầu tư ngay tại thư viện nhằm thúc đẩy giáo dục STEM và thay đổi phương pháp dạy học truyền thống.



Màn hình cảm ứng 86 inch ứng dụng trải nghiệm công nghệ tương tác

Phường Hòa Khánh sẽ tập huấn cho giáo viên nhằm tạo các bài giảng trải nghiệm công nghệ, giúp học sinh ứng dụng công nghệ số

Theo ông Hồ Văn Y, thay vì chỉ trình chiếu PowerPoint, giáo viên và học sinh có thể trực tiếp kéo thả, vẽ hình, thao tác trên màn hình cảm ứng. Hệ thống có khả năng nhận diện và phản hồi tức thì các thao tác đúng hoặc sai của học sinh ngay trong quá trình học.

Kho học liệu hiện tích hợp sẵn khoảng 1.000 bài giảng tương tác. Giáo viên ở nhiều cấp học có thể chủ động xây dựng bài giảng riêng, đưa dữ liệu lên hệ thống thông qua tài khoản cá nhân để phục vụ giảng dạy.

"Điều quan trọng là giúp học sinh tiếp cận công nghệ đúng cách, biết khai thác thiết bị số cho học tập thay vì chỉ giải trí" - ông Y chia sẻ.