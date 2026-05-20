Giám đốc Công an Đà Nẵng yêu cầu tăng cường quản lý khai thác khoáng sản

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giám đốc Công an Đà Nẵng yêu cầu tăng cường quản lý khai thác khoáng sản

Trần Thường

(NLĐO) – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu xã Phú Ninh tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng xã không ma túy.

Ngày 20-5, thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ Thành ủy, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phú Ninh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Giám đốc Công an Đà Nẵng yêu cầu tăng cường quản lý khai thác khoáng sản - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc

Xã Phú Ninh được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Tam Lãnh, Tam Đại và Tam Dân, có diện tích hơn 131 km² với gần 27.000 dân. Dù còn nhiều khó khăn trong giai đoạn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, duy trì tăng trưởng kinh tế và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm của xã đạt hơn 1.944 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 65 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, song nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ lực với các lĩnh vực lâm nghiệp, sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản.

Địa phương cũng tập trung đẩy mạnh đầu tư công và xây dựng nông thôn mới. Đến đầu tháng 5-2026, toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 với 21 danh mục công trình đã được phân bổ; 10/15 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã duy trì chuẩn nông thôn mới và đang hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Giám đốc Công an Đà Nẵng yêu cầu tăng cường quản lý khai thác khoáng sản - Ảnh 2.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thăm, làm việc và chụp hình lưu niệm với Công an xã Phú Ninh

Về bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cờ bạc và khai thác khoáng sản trái phép; giữ ổn định tình hình để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận buổi làm việc, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phú Ninh đạt được sau sáp nhập, đặc biệt trong ổn định tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đề nghị xã tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Về phát triển kinh tế - xã hội, xã Phú Ninh cần tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; xúc tiến thu hút đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Dân và dự án Khu dân cư Tam Dân; phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế vườn, du lịch sinh thái cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Đồng thời, địa phương cần tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quyết liệt thực hiện mục tiêu xây dựng "xã không ma túy", góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng không ma túy vào năm 2030, phấn đấu hoàn thành sớm vào năm 2028.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan tham mưu của Thành ủy cùng các sở, ngành liên quan cũng đã tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của địa phương để nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới.

Tin liên quan

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích kho hàng giả quy mô lớn

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích kho hàng giả quy mô lớn

(NLĐO) - Công an Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh, phát hiện và tạm giữ hàng nghìn sản phẩm hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

CHÍNH QUYỀN SỐ CHẠM TỚI LÒNG DÂN: Khi công an cơ sở "bắt trend"

Các trang mạng xã hội chính thống từ cấp thành phố đến phường, xã với cách tiếp cận trẻ trung đang giúp lực lượng Công an TP Đà Nẵng đến gần hơn với người dân

CHÍNH QUYỀN SỐ CHẠM TỚI LÒNG DÂN: Giữ tinh thần "vì dân"

Để fanpage của các cơ quan công quyền lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, cần sự đầu tư bài bản về nhân lực lẫn chuyên môn cho các cán bộ phụ trách

kinh tế - xã hội Ban Thường vụ chính quyền địa phương Công an TP Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo