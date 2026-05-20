Giám đốc Công an Đà Nẵng yêu cầu tăng cường quản lý khai thác khoáng sản

Ngày 20-5, thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ Thành ủy, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phú Ninh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc

Xã Phú Ninh được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Tam Lãnh, Tam Đại và Tam Dân, có diện tích hơn 131 km² với gần 27.000 dân. Dù còn nhiều khó khăn trong giai đoạn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, duy trì tăng trưởng kinh tế và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm của xã đạt hơn 1.944 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 65 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, song nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ lực với các lĩnh vực lâm nghiệp, sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản.

Địa phương cũng tập trung đẩy mạnh đầu tư công và xây dựng nông thôn mới. Đến đầu tháng 5-2026, toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 với 21 danh mục công trình đã được phân bổ; 10/15 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã duy trì chuẩn nông thôn mới và đang hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thăm, làm việc và chụp hình lưu niệm với Công an xã Phú Ninh

Về bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cờ bạc và khai thác khoáng sản trái phép; giữ ổn định tình hình để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận buổi làm việc, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phú Ninh đạt được sau sáp nhập, đặc biệt trong ổn định tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đề nghị xã tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Về phát triển kinh tế - xã hội, xã Phú Ninh cần tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; xúc tiến thu hút đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Dân và dự án Khu dân cư Tam Dân; phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế vườn, du lịch sinh thái cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Đồng thời, địa phương cần tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quyết liệt thực hiện mục tiêu xây dựng "xã không ma túy", góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng không ma túy vào năm 2030, phấn đấu hoàn thành sớm vào năm 2028.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan tham mưu của Thành ủy cùng các sở, ngành liên quan cũng đã tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của địa phương để nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới.