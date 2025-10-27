Nhiều tỉnh miền Trung dự báo mưa như trút, có nơi tới 800 mm, ngập lụt diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay 27-10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to; khu vực cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.



Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc ở Đà Nẵng. Ảnh: Trần Thường

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26-10 đến 8 giờ ngày 27-10 cục bộ có nơi trên 250 mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 936,8 mm, trạm Phước Ninh (TP Đà Nẵng) 275 mm...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ ngày 27-10 đến sáng sớm ngày 29-10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm, TP Huế và TP Đà Nẵng phổ biến 300-500 mm, cục bộ có nơi trên 800 mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350 mm.

Mưa lớn ở Trung Bộ dự báo kéo dài hết tháng 10-2025

Từ ngày 27-10 đến sáng sớm ngày 28-10, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 200 mm/3 giờ).

Ngoài ra, trong ngày và đêm 27-10 ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hoà, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 80 mm/3 giờ).

Ngày và đêm 29-10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10-2025.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.



Lũ trên các sông đang lên nhanh, gây ngập lụt diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 27-10, mực nước lũ trên các sông ở Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên đang lên nhanh. Trên địa bàn TP Huế, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt 3,58 m, cao hơn báo động III là 0,08 m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 4,52 m, vượt báo động III 0,02 m.

Ở khu vực Đà Nẵng, mực nước sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa ở mức 9,01 m (báo động III), còn sông Thu Bồn tại trạm Nông Sơn đạt 16,42 m, vượt báo động III 1,42 m, trong khi tại trạm Câu Lâu là 3,71 m, dưới báo động III 0,29 m.

Dự báo, trong 6 giờ tới, lũ trên các sông ở TP Huế tiếp tục lên nhanh, đặc biệt tại trạm Phú Ốc có khả năng vượt mức lịch sử năm 2020 (5,24m) từ 0,05-0,10 m, và tại Kim Long cao hơn báo động III khoảng 1,10 m. Lũ trên sông Vu Gia (Đà Nẵng) tiếp tục lên và duy trì trên báo động III.

Trong 12 giờ tiếp theo, mực nước các sông ở Huế và Đà Nẵng có xu hướng lên chậm và dao động ở mức cao, sau đó trong 12-24 giờ tới sẽ giảm dần nhưng vẫn trên báo động III.

Từ nay đến ngày 29-10, trên các sông từ Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ xuất hiện một đợt lũ mới. Đỉnh lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) khả năng đạt mức báo động I-II, có nơi trên báo động II; thượng nguồn sông Kôn và một số sông, suối nhỏ ở Gia Lai, các sông ở Nam Quảng Trị đạt mức báo động I-II.

Đợt lũ này có nguy cơ rất cao gây ngập lụt diện rộng tại TP Huế và TP Đà Nẵng, đồng thời có thể xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi thuộc các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai.

Người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo lũ, chủ động di dời khỏi khu vực trũng thấp, ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.