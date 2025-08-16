HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Clip: Mỹ cử tiêm kích tàng hình hộ tống Tổng thống Putin rời Alaska

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Tiêm kích tàng hình của Mỹ bám sát chuyên cơ Il-96-300PU chở Tổng thống Nga Vladimir Putin rời Alaska trở về Nga.

Ngày 16-8, Văn phòng báo chí Điện Kremlin thông tin rằng Mỹ điều động đội hình tiêm kích tàng hình F-22 hộ tống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin rời bang Alaska trở về Nga sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Clip: Mỹ cử tiêm kích tàng hình hộ tống Tổng thống Putin rời Alaska- Ảnh 1.

Tiêm kích F-22 của Mỹ duy trì khoảng cách gần với chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh cắt từ clip)

Theo một video do Điện Kremlin công bố, tiêm kích F-22 duy trì khoảng cách gần ở hai bên chuyên cơ Il-96-300PU chở ông Putin. 

Nhiều ý kiến cho rằng Mỹ không buộc phải triển khai tiêm kích hộ tống chuyên cơ chở nguyên thủ nước ngoài đến lãnh thổ Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hành động như vậy nhằm thể hiện sự trọng thị cũng như đề cao quan hệ giữa Mỹ và Nga.

Máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ hộ tống chuyên cơ chở ông Putin (clip do Điện Kremlin công bố)

Hội nghị thượng định với sự góp mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã kéo dài 3 giờ trong ngày 15-8 (giờ địa phương), tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson - bang Alaska, Mỹ.

Nước chủ nhà Mỹ triển khai một máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit xuất hiện trên bầu trời trong nghi thức đón tiếp tổng thống Nga. Máy bay này từng tham gia không kích cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6.

Kênh Fox News nhận định đây là hành động vừa mang tính biểu tượng, vừa là lời nhắc nhở về sức mạnh quân sự Mỹ đang sở hữu.

Tại họp báo chung chỉ diễn ra khoảng 11 phút ngay sau hội đàm, ông Putin tuyên bố đạt đồng thuận với ông Donald Trump. Đồng thời, tổng thống Nga hy vọng châu Âu cùng Ukraine không cản trở tiến trình chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. 

Ông Putin còn đề xuất thủ đô Moscow trở thành nơi đàm phán tiếp theo giữa Nga và Mỹ.

Đáp lại, ông Trump nói rằng giải pháp đó có thể xảy ra và ông luôn có mối quan hệ tốt với người đồng cấp Nga.

Bên cạnh đó, ông Donald Trump đánh giá Washington và Moscow có tiến triển lớn trên bàn đàm phán, nhưng hai bên chưa tiến tới bất kỳ thỏa thuận nào sau cuộc gặp tại Alaska.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 gây chú ý khi xuất hiện tại thượng đỉnh Nga - Mỹ. Video: Sky News

tổng thống nga vladimir putin Tổng thống Mỹ Donald Trump Hội nghị thượng đỉnh
