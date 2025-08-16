"Điều kỳ lạ" sau thượng đỉnh Mỹ - Nga, Tổng thống Donald Trump phát biểu "ngắn khác thường"

Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều 15-8 ở Alaska (giờ địa phương, tương đương sáng sớm 16-8 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Sẽ không có thỏa thuận nào cho đến khi có một thỏa thuận".

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo chung ở Alaska - Ảnh: KYIV POST

Gọi bài phát biểu này là "ngắn gọn khác thường", tờ Guardian cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đã bình luận rằng các cuộc đàm phán với ông Putin "cực kỳ hiệu quả" nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết xung đột ở Ukraine.

Ông Donald Trump cho biết đôi bên đã nhất trí về nhiều điểm nhưng vẫn chưa có thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ gọi cho các nhà lãnh đạo NATO, châu Âu, cũng như "tất nhiên tôi sẽ gọi cho Tổng thống Zelensky (Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky) và kể với ông ấy về cuộc họp hôm nay".

"Tôi sẽ bắt đầu gọi điện thoại vài lần và kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi đã có một cuộc họp cực kỳ hiệu quả và nhiều điểm đã được thống nhất" - tổng thống Mỹ cho biết.

Ông chủ Nhà Trắng cũng nhìn nhận rằng "chỉ còn lại một vài điểm", trong đó "một số không quá quan trọng, một điểm có lẽ là quan trọng nhất".

"Nhưng chúng ta có cơ hội rất tốt để đạt được điều đó, chúng ta đã không đạt được, nhưng chúng ta có cơ hội rất tốt để đạt được điều đó" - ông Donald Trump nói với báo giới.

Trong khi đó, ông Putin đã có bài phát biểu kéo dài khoảng 8 phút rưỡi, bao gồm nhấn mạnh sự quan tâm của Nga đối với vấn đề hòa bình ở Ukraine, đồng thuận với việc Mỹ đảm bảo an ninh cho Ukriane.

Nhà lãnh đạo Nga cũng dành nhiều lời tốt đẹp cho nhà lãnh đạo Mỹ và cho rằng Nga - Mỹ nên “lật trang mới và quay lại hợp tác”.

Trong khi đó, khoảng 1 giờ rưỡi kể từ khi kết thúc họp báo chung của hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ, tờ Kyiv Post đưa tin rằng ông Zelensky vẫn chưa nhận được tin tức gì từ ông Donald Trump. Một nguồn tin thân cận với tổng thống Ukraine đã nói rằng tình hình này là "rất kỳ lạ".

Cùng lúc đó, tổng thống Mỹ đã đến sân bay và rời Alaska. Tổng thống Nga đã rời đi trước đó một chút.