Quốc tế

Sau thượng đỉnh Mỹ - Nga, Tổng thống Donald Trump "nhắn nhủ" gì với Ukraine?

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cần tự mình đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15-8. 

Ông Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau cuộc gặp với ông Putin: "Đây là một cuộc xung đột khủng khiếp, cả hai bên đều chịu tổn thất lớn. (Thỏa thuận hòa bình) sẽ là một thành tựu tuyệt vời cho họ, không phải cho tôi".

Sau thượng đỉnh Mỹ - Nga, Tổng thống Donald Trump "nhắn nhủ" gì với Ukraine?- Ảnh 1.

Ông Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau cuộc gặp với ông Putin. Ảnh: Fox News

Ông Donald Trump cho biết ông và ông Putin đồng ý về "nhiều điểm" sau cuộc gặp nhưng nhấn mạnh việc này thực sự phụ thuộc vào Tổng thống Zelensky để hoàn thành.

Ông Donald Trump nói: "Tôi cũng muốn nói rằng các quốc gia châu Âu cần tham gia một chút. Nếu họ muốn, tôi sẽ tham gia cuộc họp tiếp theo. Họ đang lên kế hoạch cho một cuộc họp… không phải tôi muốn có mặt nhưng tôi muốn đảm bảo việc này được thực hiện. Chúng ta có cơ hội khá tốt để đạt được điều đó".

Bình luận của ông Donald Trump được đưa ra sau khi ông từng nói rằng mình không đàm phán thay cho Ukraine nhưng cam kết tìm cách chấm dứt xung đột tại Ukraine. 

Ông Donald Trump và ông Putin tổ chức một cuộc họp báo ngắn sau cuộc gặp nhưng không tiết lộ nhiều chi tiết về nội dung cuộc thảo luận, dù ông Donald Trump mô tả cuộc đối thoại là "tuyệt vời 10/10" trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Tổng thống Donald Trump cũng cho rằng ông không còn nghĩ đến "hậu quả nghiêm trọng" đối với Nga sau cuộc gặp nữa. Tổng thống Mỹ nói thêm:"Tôi có thể phải nghĩ về điều đó trong hai hoặc 3 tuần tới nhưng chúng ta không cần phải nghĩ về điều đó ngay bây giờ, bởi vì cuộc gặp với ông Putin đã diễn ra rất tốt".

Đầu tuần này, ông Donald Trump cảnh báo sẽ có "hậu quả nghiêm trọng" đối với Điện Kremlin nếu không đạt được lệnh ngừng bắn.

"Điều kỳ lạ" sau thượng đỉnh Mỹ - Nga, Tổng thống Donald Trump phát biểu "ngắn khác thường"

"Điều kỳ lạ" sau thượng đỉnh Mỹ - Nga, Tổng thống Donald Trump phát biểu "ngắn khác thường"

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu vỏn vẹn 3 phút 25 giây tại cuộc họp báo chung sau thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Tổng thống Putin: "Không có xung đột ở Ukraine nếu năm 2022 ông Donald Trump là tổng thống Mỹ"

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được "sự hiểu biết chung" về Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga bắt đầu ở Alaska

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hội đàm tại bang Alaska với nội dung thảo luận chính là xung đột ở Ukraine.

