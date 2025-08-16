HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Ukraine đến Mỹ vào tuần tới, theo lời mời của Tổng thống Donald Trump

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông vừa có cuộc điện đàm "dài và thiết thực" với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo AP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 16-8 cho biết ông có kế hoạch gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào tuần tới - dự kiến là ngày 18-8 - theo lời mời của ông Donald Trump.

Tổng thống Ukraine sẽ đến Mỹ vào tuần tới - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến tại Berlin hôm 13-8, khi ông đến Đức để cùng tham gia một đầu cầu họp trực tuyến với Thủ tướng Đức Friedrich Merz - Ảnh: AP

Động thái này xảy ra sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska kết thúc mà không có thỏa thuận nào nhằm chấm xứt xung đột ở Ukraine.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine trên đường di chuyển về Washington, sau khi ông rời Alaska.

Ông Zelensky mô tả cuộc điện đàm này là "dài và thiết thực" và cảm ơn lời mời đến Mỹ của ông chủ Nhà Trắng.

Tổng thống Ukraine cho biết họ dự định thảo luận tất cả các chi tiết liên quan đến việc chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở đất nước của ông.

Song song đó, ông Zelensky cũng nhắc lại tầm quan trọng của sự tham gia của châu Âu.

"Điều quan trọng là châu Âu phải tham gia vào mọi giai đoạn để đảm bảo an ninh đáng tin cậy cùng với Mỹ. Chúng tôi cũng đã thảo luận về những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ liên quan đến việc tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine" - ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đã điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu khác sau khi điện đàm với tổng thống Mỹ.

Ngoài ra, ông Zelenskiy cho biết Ukraine ủng hộ đề xuất của ông Donald Trump về một cuộc họp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga.

"Ukraine nhấn mạnh rằng các vấn đề then chốt có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo, và một định dạng ba bên là phù hợp cho việc này" - ông nói.

Ukraine Tổng thống Ukraine hội nghị thượng đỉnh Alaska hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga Donald Trump
