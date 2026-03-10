HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Truy vết mạng xã hội

CLIP: Nghi vấn giật dây chuyền chớp nhoáng tại điểm du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ

CA LINH

(NLĐO) - Clip ghi lại cảnh một phụ nữ bất ngờ phát hiện mất tài sản giữa nơi đông người tại điểm du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ khiến dư luận xôn xao

Ngày 10-3, mạng xã hội xôn xao vì đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ mặc áo đỏ được cho là bị giật dây chuyền trong chớp mắt, xảy ra tại điểm du lịch Tân Huê Viên ở xã An Ninh, TP Cần Thơ.

CLIP: Người phụ nữ (mặc áo đỏ) được cho là bị giật dây chuyền chớp nhoáng. Nguồn: MXH

Theo đó, người phụ nữ này đang đi giữa nơi đông người thì bỗng sờ lên cổ tìm kiếm tài sản bị mất. Sau đó, bà quay sang kiểm tra tay người bên cạnh xem có lấy đồ hay không nhưng không tìm được gì.

Nhiều đoạn clip cho rằng sự việc này xảy ra ở điểm du lịch Tân Huê Viên. Một số bình luận nghi ngờ có một nhóm người đã dàn cảnh để cướp tài sản.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã An Ninh cho hay công an đang phối hợp xác minh vụ việc trên.

Xôn xao clip nghi giật dây chuyền chớp nhoáng tại điểm du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Cộng đồng mạng cho rằng có một nhóm người đã dàn cảnh để cướp tài sản

"Công an xã đang phối hợp với Công an TP Cần Thơ vào cuộc. Tân Huê Viên là khu du lịch, địa phương từng khuyến cáo người dân đến đây thì cố gắng giữ gìn trang sức, vật dụng. Địa phương cũng đã đề nghị công ty quản lý thường xuyên thông tin để người dân giữ gìn tài sản" - vị lãnh đạo này cho hay.

Ngày 28-1, Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm bánh pía, lạp xưởng Tân Huê Viên đã khánh thành công trình liên hoa bảo tháp và nhà máy sản xuất bánh kẹo.

Liên hoa bảo tháp được xây dựng trên diện tích hơn 4 ha gồm nhiều hạng mục, trong đó liên hoa bảo tháp có hình hoa sen, là điểm nhấn nổi bật của công trình. Tòa bảo tháp gồm 3 tầng với chiều cao khoảng 68 m, đường kính 9 m, bên trong đặt tượng Phật Dược Sư nặng 19 tấn, cao 6,8 m.

Sau khi điểm du lịch này đi vào hoạt động, rất đông du khách đến đây để tham quan.


Tin liên quan

CLIP: Công an bắt giữ "nữ quái" 65 tuổi cướp giật dây chuyền khách đi chùa

(NLĐO) - Lợi dụng lúc đông người viếng chùa dịp Tết, “nữ quái” 65 tuổi đã ra tay giật dây chuyền của một du khách nhưng bị công an khống chế, bắt giữ.

Mang thai 34 tuần vẫn liều lĩnh đi cướp giật dây chuyền

(NLĐO) - Người phụ nữ mang thai 34 tuần đã gây ra vụ cướp giật dây chuyền vàng tại chợ ở tỉnh Vĩnh Long

Giả vờ hỏi mua gà rán rồi cướp giật dây chuyền của cụ bà 70 tuổi

(NLĐO) - Trần Hữu Phước đã cướp giật sợi dây chuyền của cụ bà đang trông xe bán gà rán rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát

Cần Thơ giật dây chuyền bánh pía
