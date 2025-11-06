HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tránh báo số 13, Khánh Hòa di dời dân khỏi "điểm nóng" từng khiến 11 người thiệt mạng

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Phòng bão Kalmaegi, tỉnh Khánh Hòa đã di dời khẩn cấp các hộ dân Xóm Núi- nơi từng xảy ra lũ quét khiến 11 người thiệt mạng

Đến trưa 6-11, lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn để phòng bão số 13 Kalmaegi đổ bộ. Một số cụ già và trẻ em là các đối tượng được đưa đến Trạm Biên phòng Hòn Rớ, trường học, nhà văn hóa trên địa bàn. 

Tính đến thời điểm này, phường đã di dời hơn 200 hộ dân (khoảng 700 người) ở Xóm Núi và Xóm Mũi, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến nơi an toàn.

- Ảnh 1.

Bộ đội giúp người dân di tản khỏi nơi nguy hiểm vào sáng 6-11

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đi từng ngõ hẻm để yêu cầu người dân sơ tán trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, cho biết công tác cung cấp lương thực, thực phẩm cho các hộ sơ tán đã được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm không để người dân thiếu thốn trong thời gian tránh bão Kalmaegi.

Được biết khu vực Xóm Núi và Xóm Mũi là hai cụm dân cư đông đúc, địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao của phường. 

Khu vực Xóm Núi năm 2018 đã xảy ra trận lũ quét khiến 11 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, hàng chục ngôi nhà hư hỏng, sập hoàn toàn. Do đó, chính quyền rất lo lắng cho khu vực này.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Họng suối trực tiếp từ núi xuống được kiểm tra

- Ảnh 6.

Những bồn nước được gia cố để tránh gây thiệt hại

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

Người dân được sơ tán vào nhà văn hóa tổ dân phố Thành Phát- Thành Đạt

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thành lập 9 tổ công tác và phân công địa bàn phụ trách triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 13 Kalmaegi. Các tổ sẽ tỏa đi toàn tỉnh Khánh Hòa để trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo công tác phòng bão.

Các tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương được giao phụ trách; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân, cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất trước, trong và sau mùa mưa bão...


