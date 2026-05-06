CLIP: Người đàn ông gặp nạn vì “nâng cấp dương vật” đã xuất viện

Chiều 6-5, liên quan vụ người đàn ông gặp nạn vì "nâng cấp dương vật", bác sĩ Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết bệnh nhân này vừa được cho xuất viện.

Clip Các bác sĩ sử dụng máy cắt để cứu người đàn ông "nâng cấp dương vật"

Trước đó, vào tối 27-4, nam bệnh nhân L.D.T (38 tuổi; ngụ tỉnh An Giang) được chuyển viện đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng dương vật biến dạng, phù nề, kèm 2 dị vật kim loại dạng đai ốc siết chặt.

Đáng chú ý, tình trạng này đã kéo dài khoảng một tháng trước khi nhập viện, dù bệnh nhân vẫn còn khả năng tiểu tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận 2 đai ốc kim loại hình lục giác, đường kính khoảng 03 cm, dày

01 cm, siết chặt vào thân dương vật; trong đó một đai nằm cách gốc dương vật khoảng 01 cm, đai còn lại cách khoảng 05 cm.

Do kích thước dị vật lớn, cấu trúc kim loại cứng và mức độ siết chặt kéo dài nên các phương pháp tháo gỡ thông thường không thể áp dụng.

Ê-kíp buộc phải sử dụng máy cắt cấp cứu cầm tay để giải phóng vòng thắt. Sau khi loại bỏ dị vật, vùng da thân dương vật ghi nhận có loét, rỉ máu và xuất hiện mô hoại tử. Ca phẫu thuật lấy dị vật thành công sau 40 phút.

Các bác sĩ sử dụng máy cắt cấp cứu người đàn ông

Theo BS.CKII. Trương Công Thành, Trưởng Khoa Ngoại thận – Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, tình trạng vòng thắt bộ phận sinh dục là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm.

Bởi lẽ, việc đeo các dị vật dạng vòng có thể nhanh chóng gây tắc nghẽn tuần hoàn, khiến máu không lưu thông, dẫn đến sưng đau, tím tái, thậm chí hoại tử mô dương vật. Nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ đối mặt với các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng, tổn thương lan rộng, thậm chí đe dọa tính mạng.