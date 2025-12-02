Theo đơn vị bảo trì đường, tuyến Quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê bị hỏng rất nặng, mặt đường phát sinh ổ gà xen nứt gãy, sình lún với tổng diện tích khoảng 1.500 m2.
Tuyến Quốc lộ 27C có 42 điểm sạt lở lớn với tổng khối lượng đất đá khoảng 104.530 m3 và 100 cây ngã đổ, trong đó có 19 điểm tắc đường hoàn toàn. Đặc biệt, có những đoạn bị các khối đá nặng hàng trăm tấn chắn ngang khiến đơn vị bảo trì không thể tiếp cận các điểm phía trên.
UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ nổ mìn phá đá, nhưng tiến độ rất chậm do phá được một điểm công nhân phải lên hốt dọn xong mới phá được điểm khác.
Clip: Nổ mìn phá đá chắn đèo Khánh Lê tại Km 44+ 400 Quốc lộ 27 qua đèo Khánh Lê (Clip: Thanh Nhã Võ)
