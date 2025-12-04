HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

CLIP: Nông dân bám vào ruột xe tải bơi vào vườn thanh long để thu hoạch chạy lũ

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Lũ ngập ngang đầu trụ, nông dân tại Lâm Đồng phải bám vào ruột xe tải, đẩy phao đi giữa vườn để lựa từng trái đỏ còn cứu được

Mới đây, trong clip ghi lại sáng 4-12 gây sốt trên mạng xã hội khi một số nông dân phải dùng cả ruột xe tải làm phao, bơi giữa dòng nước đục để hái từng trái thanh long đang chín trên cây.

Theo tìm hiểu, vườn thanh long được chia sẻ trong clip là của một nông dân tại khu vực Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng. 

- Ảnh 1.

Người nông dân vừa bơi vừa cắt cứu những trái thanh long đang chín. Ảnh: Quang Hùng

Nước lũ kết hợp mưa lớn suốt đêm 3-12 đến rạng sáng hôm sau khiến hơn 800 trụ thanh long của chủ vườn này, cùng hàng chục ha thanh long ven sông khác tại Hàm Thuận Nam chìm trong nước. 

Một nông dân cắt thanh long cho vườn bị ngập trong clip nằm sát bờ sông cho biết, vườn được chủ vườn đầu tư chong đèn suốt hàng chục đêm để xử lý cho ra trái vụ. 

Trái vừa chín đều, thương lái đang chuẩn bị thu gom thì nước bất ngờ đổ về khiến toàn bộ khu vực bị nhấn chìm. 

Clip: Người nông dân vừa bơi vừa cắt cứu những trái thanh long đang chín. Clip: Quang Hùng

Nước cao tới cổ người lớn, nhiều luống chỉ còn trơ ngọn trồi lên mặt nước. 

Để tận thu, chủ vườn và thương lái huy động lao động lội ra giữa vườn, nhiều người phải bám vào các phao nổi, ruột xe bơm căng, đẩy nhẹ từng đoạn để tiếp cận từng trụ thanh long. 

Có người ngâm mình hàng giờ liền dưới nước lạnh, đưa tay vạch từng bẹ để chọn trái chín, bỏ vào thùng nhựa đặt trên phao trước khi kéo vào bờ.

 Nhiều nông dân cho biết đây là lần đầu trong đời họ phải “vừa bơi vừa hái trái”, cảnh tượng tưởng như không bao giờ xảy ra với loại cây trồng quen thuộc trên vùng đất này. 

Hiện giá thanh long trái vụ tại khu vực Bình Thuận cũ đang ở mức từ 15.000 – 23.000 đồng/kg, là mức giá tốt nhất trong nhiều năm. 

Vì vậy, mỗi trái cứu được lúc này đều giúp người trồng gỡ gạc phần nào công sức và chi phí đã bỏ ra.

Thống kê đến chiều 4-12, thiệt hại về sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng tiếp tục tăng, với 3.357 ha cây trồng bị ngập úng, hư hại; hơn 4.000 con gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi; hàng chục tàu cá chìm hoặc đứt neo tại khu vực ven biển Liên Hương, La Gi và các vùng hạ lưu. Một số diện tích ao nuôi trồng thủy sản bị phá hủy.

Tin liên quan

Nước lũ về nhanh, hàng chục ghe thuyền bị cuốn trôi, ngập hơn 1.000 căn nhà

Nước lũ về nhanh, hàng chục ghe thuyền bị cuốn trôi, ngập hơn 1.000 căn nhà

(NLĐO) - Từ đêm 3-12 đến sáng 4-12, mưa lớn và nước lũ làm nhiều tàu thuyền của ngư dân tại Lâm Đồng bị cuốn trôi, hơn 1.000 căn nhà ngập sâu

Khánh Hòa: Nước lũ liên tục dâng cao, hơn 9.000 nhà dân ngập nặng

(NLĐO)- Đến sáng 19-11, nhiều khu vực ở Khánh Hòa vẫn trong tình trạng ngập nặng, nhiều cầu cống bị cuốn trôi, 12 người bị chết và mất tích

CLIP: Khoảnh khắc xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi, tài xế mất tích

(NLĐO) - Tài xế xe đầu kéo đã bất chấp vượt qua ngầm tràn ngập nước dẫn đến người và phương tiện bị nước lũ cuốn trôi

mạng xã hội Bình Thuận Lâm Đồng tỉnh Lâm Đồng nước lũ nuôi trồng thủy sản thanh long sản xuất nông nghiệp
