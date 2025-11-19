Khánh Hòa: Nước lũ liên tục dâng cao, hơn 9.000 nhà dân ngập nặng

Sáng 19-11, UBND tỉnh Khánh Hòa có báo cáo nhanh về tình trạng mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến 11 người chết, 1 người mất tích.

Mưa lũ đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở, ngập sâu và hư hỏng nghiêm trọng công trình hạ tầng tại nhiều địa phương. Đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề khi nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, nhà cửa sập đổ, sản xuất đình trệ.

Hàng loạt công trình bị hư hỏng nặng

Cầu tràn Đồng Nha bị sập, 150 m tường kè Mỹ Hòa bị cuốn trôi, đập Hồ Nước Ngọt bị phá hỏng nhiều hạng mục với diện tích mái taluy bị xói lở lên đến 10.000 m².

Cầu gỗ Phú Kiểng – tuyến dân sinh quan trọng của người dân Phường Tây Nha Trang khu vực Vĩnh Ngọc (cũ) – bị nước lũ cuốn sạch 285 m, khiến việc đi lại gần như bị tê liệt.

Cầu gỗ Phú Kiểng bị lũ cuốn trôi

Tại nhiều xã vùng thấp như Đông Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Ninh Hải, Phước Dinh…, tình trạng sạt lở diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân.

Riêng tại Khánh Nhơn 1 và Khánh Phước, gần 60 hộ bị ngập sâu từ 40 – 50 cm; 320 m tường thành bị sạt lở. Không ít hộ dân phải sơ tán trong đêm vì nước lên nhanh, tài sản gần như không kịp di dời.

Đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm

20.000 cán bộ hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Khánh Hòa đã huy động lực lượng lớn với hơn 20.000 cán bộ tham gia công tác hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả.

Trong đó, Công an tỉnh Khánh Hòa huy động hơn 11.000 cán bộ chiến sĩ, 78 xe chuyên dụng, 18 xuồng – ca nô, hơn 2.000 áo phao.

Clip: Lực lượng cứu nạn vào các khu vực bị lũ lụt tìm kiếm hỗ trợ người dân

Lực lượng dân quân tự vệ cũng huy động gần 5.700 người, lực lượng xung kích hơn 3.100 người, đoàn thanh niên gần 3.000 người, Hội Chữ thập đỏ hơn 830 người, gần 500 quân nhân, 10 ca nô, xuồng cùng nhiều thiết bị cứu hộ...

Nhiều chốt chặn đã được lập để cảnh báo khu vực xung yếu, hướng dẫn người dân tránh nguy hiểm. Ca nô, flycam và xe chuyên dụng được điều động liên tục để tìm kiếm người mất tích và di dời dân khỏi vùng nguy hiểm...

Gần 20.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân, xung kích... tham gia hỗ trợ người dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiên tai, lũ lụt

Sạt lở cũng khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 27C, 27B, 27 và các tuyến tỉnh lộ 5, 8, 9 bị chia cắt. Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn, mở lại đường và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Clip nước lũ lên nhanh, chia cắt nhiều khu vực ở Khánh Hòa





Nhiều người dân phải lội nước để kiếm lương thực sau 2 ngày đêm bị chia cắt vì nước lũ ở Tây Nha Trang

Trong đêm 18-11, lực lượng cứu nạn, cứu hộ phường Tây Nha Trang đã di dời thêm hơn 150 người ra khỏi vùng bị ngập. Hiện tại, các lực lượng túc trực điểm chốt ở đường 23 tháng 10 để sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân.

Phường Tây Nha Trang ngập nặng

Người dân Tây Nha Trang đi lại bằng ghe xuồng

Rác thải bủa vây

Nha Trang ngập nặng khi lũ chồng lũ khiến người dân sinh hoạt vô cùng khó khăn

Thiệt hại sơ bộ 372 tỉ đồng Tổng thiệt hại sơ bộ do mưa lũ gây ra đến thời điểm hiện tại lên tới 372 tỉ đồng. Thống kê sơ bộ gần 9.000 nhà ngập tại 14 xã, phường bị ngập, mức ngập trung bình từ 0,3-0,7m. Nặng nhất là phường Tây Nha Trang khi có 25/49 tổ dân phố trên địa bàn phường bị ngập. Trong đó khu vực ngập sâu là các tổ dân phố: Võ Cang, Võ Cạnh, Võ Dõng, Phú Trung 1, Phú Trung 2, Phú Bình… Nơi ngập sâu nhất lên đến gần 2m.



