CLIP: Nước hồ thủy lợi bị tràn trong đêm, có phường ở TP HCM di dời khẩn cấp người dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Nước hồ thủy lợi bị tràn trong đêm, có phường ở TP HCM di dời khẩn cấp người dân

Thanh Thảo

(NLĐO) - Lượng nước đổ về nhiều khiến hồ thuỷ lợi Từ Vân bị tràn, cộng với nước mưa thoát không kịp khiến một số khu vực ở phường Bến Cát, TP HCM bị ngập sâu

Ngày 23-10, phường Bến Cát, TP HCM đang nỗ lực khắc phục, hỗ trợ các hộ gia đình, công nhân những công ty bị mắc kẹt khi nước tràn nhà vào đêm qua và rạng sáng nay.

CLIP: Nước dâng cao trong đêm khiến người dân trở tay không kịp

Theo lãnh đạo phường Bến Cát, nguyên nhân của việc ngập cục bộ là do mưa lớn kéo dài từ tối 22-10. Lượng nước đổ về nhiều khiến hồ thủy lợi Từ Vân bị tràn, cộng với nước mưa thoát không kịp khiến một số khu vực trũng bị ngập sâu, nước dâng cao chảy xiết khiến hàng trăm người dân bị mắc kẹt.

Ngay lập tức, chính quyền phường Bến Cát đã huy động lực lượng công an, quân sự đến ứng cứu người dân.

Nước lũ TP HCM tràn về đêm , hàng trăm người dân khẩn cấp di dời - Ảnh 1.

Nước lũ TP HCM tràn về đêm , hàng trăm người dân khẩn cấp di dời - Ảnh 2.

Hình ảnh nước dâng cao lên tới bụng

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội PCCC&CNCH Khu vực 31 đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Trong đó, 10 cán bộ chiến sĩ đến phường Hiệp An, xã Bàu Bàng mỗi nơi 5 người để phối hợp cùng địa phương giải cứu người dân trong vùng bị ngập.

Sau nhiều giờ nỗ lực ứng cứu, lực lượng chức năng đã đưa được gần 300 người dân, công nhân, trong đó có nhiều người già và trẻ em đến nơi an toàn.

Trong sáng nay nước lũ vẫn chưa rút

Tin liên quan

Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo khẩn ứng phó ngập lụt, sạt lở do mưa lớn

Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo khẩn ứng phó ngập lụt, sạt lở do mưa lớn

(NLĐO) - Sau nhiều ngày mưa lớn, hồ chứa nước ở Quảng Trị đã đầy tới 90%, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất tăng cao, tỉnh ban hành công điện khẩn ứng phó

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày

(NLĐO) - Đêm 22 và rạng sáng 23-10, ngôi làng ven biển ở Huế tiếp tục bị nước lũ bủa vây do nước sông dâng cao và triều cường mạnh vì ảnh hưởng bão Fengshen.

Hà Nội lên phương án sơ tán hơn 38.000 người dân vùng bị lũ lụt đe dọa

(NLĐO)- Trước tình trạng ngập lụt ở các xã ngoại thành, lực lượng chức năng lên phương án sơ tán khoảng 38.500 người đến các điểm an toàn.

TP HCM nước lũ mưa ngập di dời nhà dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo