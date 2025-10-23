CLIP: Nước hồ thủy lợi bị tràn trong đêm, có phường ở TP HCM di dời khẩn cấp người dân

Ngày 23-10, phường Bến Cát, TP HCM đang nỗ lực khắc phục, hỗ trợ các hộ gia đình, công nhân những công ty bị mắc kẹt khi nước tràn nhà vào đêm qua và rạng sáng nay.

CLIP: Nước dâng cao trong đêm khiến người dân trở tay không kịp

Theo lãnh đạo phường Bến Cát, nguyên nhân của việc ngập cục bộ là do mưa lớn kéo dài từ tối 22-10. Lượng nước đổ về nhiều khiến hồ thủy lợi Từ Vân bị tràn, cộng với nước mưa thoát không kịp khiến một số khu vực trũng bị ngập sâu, nước dâng cao chảy xiết khiến hàng trăm người dân bị mắc kẹt.

Ngay lập tức, chính quyền phường Bến Cát đã huy động lực lượng công an, quân sự đến ứng cứu người dân.

Hình ảnh nước dâng cao lên tới bụng

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội PCCC&CNCH Khu vực 31 đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Trong đó, 10 cán bộ chiến sĩ đến phường Hiệp An, xã Bàu Bàng mỗi nơi 5 người để phối hợp cùng địa phương giải cứu người dân trong vùng bị ngập.

Sau nhiều giờ nỗ lực ứng cứu, lực lượng chức năng đã đưa được gần 300 người dân, công nhân, trong đó có nhiều người già và trẻ em đến nơi an toàn.