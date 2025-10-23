Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày

Tin, ảnh; clip: Quang Tám

(NLĐO) - Đêm 22 và rạng sáng 23-10, ngôi làng ven biển ở Huế tiếp tục bị nước lũ bủa vây do nước sông dâng cao và triều cường mạnh vì ảnh hưởng bão Fengshen.

CLIP: Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày - Ảnh 1.

TDP Tân Lập, phường Thuận An, TP Huế là một trong những khu dân cư thấp trũng nằm cạnh cửa biển Thuận An nên bị ngập lụt nặng nhất trong những ngày ảnh hưởng bão 12 Fengshen.

CLIP: Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày - Ảnh 2.

Mỗi ngày triều cường xảy ra 2 lần, trong đó một lần vào buổi trưa và một lần vào đêm khuya, kết hợp với nước lũ đã khiến cho khu dân cư này ngập sâu trong 2 ngày qua. Và đây là bữa cơm của một nam thanh niên trong khi triều cường lên.

CLIP: Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Cu cùng vợ "bám trụ" trên bộ salon để canh mực nước lên xuống nhằm giữ đồ.

CLIP: Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày - Ảnh 4.

Nước trong nhà lên cao khoảng hơn 0,5 m khi xuất hiện triều cường.

CLIP: Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày - Ảnh 5.

Những thứ như đồ điện tử đã được đưa lên cao.

CLIP: Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày - Ảnh 6.

Người dân ở Tân Lập đã quen với cảnh ngày hai lần đối mặt với triều cường gây ngập nặng nên họ đã kê cao đồ đạc rồi nằm nghe nhạc khi điện vẫn còn.

CLIP: Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày - Ảnh 7.

Nước mấp mé khi triều cường xuống.

Do ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen nên Huế đã có mưa to một số nơi, kết hợp triều cường khiến nước biển dâng, gây ngập lụt tại nhiều khu vực thấp trũng.

CLIP: Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày - Ảnh 8.

Mực nước sông Hương vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 23-10 là 161, dưới báo động 2 là 39 cm và đang tiếp tục xuống.

CLIP: Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày - Ảnh 9.

Nhà nào cũng giăng lưới ngăn rác.

CLIP: Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày - Ảnh 10.

Rác, bèo lục bình trôi về theo triều cường và nước lũ và ùn ứ trong khu dân cư Tân Lập.

CLIP: Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày - Ảnh 11.

Ngoài đường nước ngập gần cả mét nên người dân đi lại bằng phương tiện ghe đò.

CLIP: Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày - Ảnh 12.

Ngôi làng Tân Lập này có hàng trăm hộ dân, vốn là người dân thuỷ diện và được lên bờ định cư sau cơn bão năm 1985.

CLIP: Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày - Ảnh 13.

Trẻ em ở ngôi làng này cũng đã quen với cảnh chèo đò.

CLIP: Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày - Ảnh 14.

Vì vậy, nhiều ngôi nhà cũ, xây dựng lâu năm, có nền thấp nên ngập nặng.

CLIP: Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày - Ảnh 15.

CLIP: Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày - Ảnh 16.

 

Tin liên quan

Thủ tướng: Đình hoãn các cuộc họp không cấp bách để ứng phó bão số 12

Thủ tướng: Đình hoãn các cuộc họp không cấp bách để ứng phó bão số 12

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đình hoãn các cuộc họp không cấp bách để tập trung phòng, tránh, ứng phó bão số 12 và nguy cơ mưa lũ lớn.

Lãnh đạo TP Huế thị sát vùng sạt lở, chỉ đạo khẩn trước bão số 12 Fengshen

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Huế đã thị sát vùng sạt lở bờ biển, chỉ đạo ứng phó khẩn cấp trước khi bão số 12 Fengshen đổ bộ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thị sát "rốn lũ" Mẹ Suốt

(NLĐO) - Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu thực hiện nghiêm việc sơ tán dân trước bão và mưa lớn, trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế

ngập lụt lũ lụt triều cường bão số 12 bão số 12 Fengshen
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo