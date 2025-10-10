Hà Nội lên phương án sơ tán hơn 38.000 người dân vùng bị lũ lụt đe dọa

Sáng 10-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội cho biết đến 7 giờ sáng cùng ngày, các lực lượng của thành phố và Bộ Quốc phòng vẫn đang khẩn trương ứng phó, khắc phục sự cố sạt lở đê, kè và ngập úng nghiêm trọng tại hai xã Trung Giã, Đa Phúc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Sơ tán người dân tại xã Trung Giã - một trong hai điểm chịu thiệt hại nặng nhất

Theo báo cáo nhanh, hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đê, kè, đường giao thông và hàng trăm ha lúa, hoa màu bị ngập sâu. Hai xã Trung Giã và Đa Phúc là điểm chịu thiệt hại nặng nhất, với hàng chục ngàn người dân bị ảnh hưởng, hàng ngàn hộ phải sơ tán.

Tại xã Đa Phúc, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng lên tới 978 ha, trong đó có hơn 547 ha lúa trong đồng và 431 ha ngoài sông. Nhiều tuyến đê, kênh tiêu và cống thủy lợi bị sạt trượt, sụt lở. Đặc biệt, đê Tả Cà Lồ xuất hiện 3 điểm sạt trượt lớn tại các vị trí K17+700, K8+270 và K24+300, trong đó điểm K24+300 nằm sát khu vực từng xảy ra sự cố năm 2024.

Trên tuyến đê Hữu Cầu, đoạn từ K18+500 đến K26+00 dài 7,5 km đã xuất hiện tình trạng tràn mặt đê. Ngoài đê chính, 11,9 km đê bối, đê bao bị ngập hoàn toàn. Hơn 1.500 hộ dân sống ngoài đê phải sơ tán khẩn cấp, với khoảng 6.500 người được di chuyển đến các điểm an toàn như nhà văn hóa, trường học, trạm y tế.

Sơ tán người dân khỏi nơi bị ngập sâu tại xã Trung Giã. Ảnh: OFFB

Xã Trung Giã cũng ghi nhận sự cố sạt lở nước xuyên qua đường sắt Hà Thái (đoạn qua thôn Thống Nhất - Trung Kiên - Đo) dài khoảng 20 m. Nhiều tuyến đê cấp IV bị tràn, trong đó đê Đô Tân tràn dài 7 km, nước cao khoảng 1 m; đê Vòng Ấm tràn 1 km. Toàn xã hiện có 18 thôn bị cô lập, với hơn 4.000 hộ/16.400 nhân khẩu chịu ảnh hưởng.

Trước tình hình phức tạp, chính quyền địa phương đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó khẩn cấp. Xã Đa Phúc huy động hơn 10.600 người, cùng 34 ô tô, 4 máy xúc, 60.000 bao tải đất, 3.000 m3 đất và 30.000 m2 bạt chống tràn để gia cố đê, chống sạt lở. Toàn bộ các trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà II, Tăng Long và Tiên Tảo đều hoạt động tối đa công suất để tiêu úng, giảm mực nước trong đồng.

Tại Trung Giã, chính quyền xã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 12, Binh chủng Hóa học, Nhà máy Z49 và các lực lượng công an để tổ chức sơ tán dân.

Đến rạng sáng 10-10, đã có hơn 4.000 hộ được di dời an toàn, số còn lại đang được hỗ trợ di chuyển bằng xuồng, xe chuyên dụng đến khu vực tạm cư.

Trước diễn biến nghiêm trọng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã thành lập Sở chỉ huy phía trước tại cơ sở.

Cứu trợ cho người dân xã Trung Giã bị ngập sâu. Ảnh: OFFB

Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền trực tiếp chỉ huy. Lực lượng ứng cứu được huy động lên đến 1.270 người, gồm cán bộ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 12, Binh chủng Hóa học và các đơn vị hậu cần kỹ thuật.

Cùng với đó, 33 xuồng máy và 20 xe quân sự chuyên dụng được điều động đến hiện trường để vận chuyển, tiếp tế và cứu hộ người dân. Bộ Quốc phòng cũng chuẩn bị phương án trực thăng sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp khu vực bị cô lập hoàn toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các lực lượng không được để dân đói, rét hoặc thiếu nơi ở an toàn, đồng thời nhấn mạnh việc tuyệt đối không để xảy ra thương vong trong quá trình ứng phó, di dời.

Theo kế hoạch, khoảng 38.500 người sẽ được bố trí sơ tán tạm thời tại các điểm trường học, nhà văn hóa, doanh trại quân đội và công an trên địa bàn. Riêng khu vực Trung Giã có hơn 5.800 người cần tiếp tục di chuyển trong ngày 10-10; tại Đa Phúc, khoảng 30.000 người có nguy cơ phải sơ tán nếu mực nước tiếp tục dâng cao…

Công tác hậu cần được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 12 và Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đảm nhiệm, bảo đảm cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm và phương tiện cứu hộ. Công an TP Hà Nội được giao bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản của người dân tại khu vực sơ tán.

Hiện mực nước sông Cà Lồ đã giảm 3 cm so với đêm 9-10. Tuy nhiên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội vẫn yêu cầu các lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống phát sinh.

Ghi nhận tại xã Trung Giã: