Thời sự

CLIP: Nước sông Cái Nha Trang đổ về ào ào

K. Nam

(NLĐO)- Trên Sông Cái Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới khi nước lũ đang dổ về ào ào như thác, đỉnh lũ ở mức báo động 2-3

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trên sông Cái Nha Trang, mực nước lũ đang lên nhanh. Mực nước lúc 8 giờ ngày 4-12 tại trạm Đồng Trăng là 8,15m, trên mức báo động 1 là 0,15m. 

Dự báo, trong 24 giờ tới, trên Sông Cái Nha Trang có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới, đỉnh lũ ở mức báo động 2-3.

Clip nước sông Cái Nha Trang đổ về ào ào như thác

Đài này cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị trên lưu vực Sông Cái Nha Trang.

Đặc biệt là ở một số xã như: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Tân, Diên Lâm, Diên Thọ và các phường: Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Nha Trang, khả năng sẽ bị ngập lụt trở lại

Tin liên quan

Lo lắng khi lũ lại dâng lên ở Khánh Hòa

Lo lắng khi lũ lại dâng lên ở Khánh Hòa

(NLĐO)- Sáng nay khu vực Vĩnh Trung, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nước lũ đã đổ về, cảnh báo nguy cơ đợt lũ mới ở địa phương này

Khánh Hòa lại có mưa lớn, đèo Khánh Lê 3 đợt nổ mìn phá đá

(NLĐO) - Đèo Sông Pha đã khắc phục được sự cố sạt lở. Tỉnh lộ 9 tiếp tục sạt lở. Đèo Khánh Lê vẫn đóng đèo để sửa chữa, dự kiến 1 tuần nữa thông xe

TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại mưa lũ

(NLĐO) - TP HCM cử đội ngũ hùng hậu về nhân lực và vật lực giúp Khánh Hòa sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

tỉnh Khánh Hòa sạt lở đất Nha Trang nước lũ
