Chiều 3-12, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang giao Sở Xây dựng có kế hoạch khắc phục các tuyến đèo trọng yếu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để đảm bảo giao thông.

Theo ông Huyền, đèo Sông Pha bị sạt lở vào chiều 2-12 hiện đã được khắc phục và thông xe. Còn đèo Khánh Lê (thuộc Quốc lộ 27C) do sạt lở nặng, đơn vị thi công dưới sự hỗ trợ của quân đội dùng mìn phá đá. Sở Xây dựng đang lập hồ sơ để lên phương án thi công, kinh phí sửa chữa.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Vinh, Phó giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, cho hay hư hỏng nặng nhất là tuyến đèo Khánh Lê với 41 điểm sạt lở. Trong đó có 5 điểm rất nghiêm trọng, đơn vị quân đội đã 3 đợt dùng mìn để phá đá, chắn ngang đường, sau đó mới đưa phương tiện cơ giới vào dọn.

Clip nổ mìn phá đá tại khu vực K44 + 400 tại đèo Khánh Lê, thuộc Quốc lộ 27C qua tỉnh Khánh Hòa

"Hiện nay, việc nổ mìn đã phá được các tảng đá lớn chắn ngang đường, các đơn vị thi công đang nỗ lực trong tuần sau sẽ thông một làn. Tuy nhiên, với tình hình mưa lớn như hiện nay đang gây khó khăn cho đơn vị thi công" - ông Vinh nhận định.

Theo ông Vĩnh, riêng đoạn đi qua xã Nam Khánh Vĩnh có nhiều điểm bị sạt lở 1/2 nền đường, có đoạn kéo dài khoảng 100 m, sạt sâu hơn 5 m, rất nguy hiểm, đã được mở 1 lối để phương tiện qua lại. Phương án đưa ra là đóng cừ thép, xử lý sụt lún, sau đó đổ vật liệu kiên cố.

Mưa lớn uy hiếp nhiều tuyến đường đèo trọng yếu ở Khánh Hòa

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư xã Tây Khánh Sơn, cho biết mưa lớn cục bộ tiếp tục gây sạt lở tại khu vực Dốc Rắn khiến giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 9, đoạn từ thôn Ha Nít đến thôn Apa1 (xã Tây Khánh Sơn) lại bị chia cắt.

Lực lượng chức năng xã Tây Khánh Sơn chốt chặn tại khu vực Dốc Rắn không cho người dân lưu thông qua lại để đảm bảo an toàn. Đến chiều 3-12, mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực này khiến việc khắc phục rất chậm, đi lại rất khó khăn, đoạn sạt dài cả trăm mét. Phía dưới là đất sản xuất của bà con nên không thể cào đất đổ xuống taluy âm mà phải hốt vào xe ben.

Sạt lở ở Tỉnh lộ 9 đoạn qua xã Tây Khánh Sơn

Theo lãnh đạo xã Tây Khánh Sơn, mưa lớn khiến bùn đất tiếp tục đổ xuống làm giao thông ách tắc