Thời sự

Khánh Hòa lại có mưa lớn, đèo Khánh Lê 3 đợt nổ mìn phá đá

Kỳ Nam

(NLĐO) - Đèo Sông Pha đã khắc phục được sự cố sạt lở. Tỉnh lộ 9 tiếp tục sạt lở. Đèo Khánh Lê vẫn đóng đèo để sửa chữa, dự kiến 1 tuần nữa thông xe

Chiều 3-12, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang giao Sở Xây dựng có kế hoạch khắc phục các tuyến đèo trọng yếu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để đảm bảo giao thông.

Theo ông Huyền, đèo Sông Pha bị sạt lở vào chiều 2-12 hiện đã được khắc phục  và thông xe. Còn đèo Khánh Lê  (thuộc Quốc lộ 27C) do sạt lở nặng, đơn vị thi công dưới sự hỗ trợ của quân đội dùng mìn phá đá. Sở Xây dựng đang lập hồ sơ để lên phương án thi công, kinh phí sửa chữa.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Vinh, Phó giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, cho hay hư hỏng nặng nhất là tuyến đèo Khánh Lê với 41 điểm sạt lở. Trong đó có 5 điểm rất nghiêm trọng, đơn vị quân đội đã 3 đợt dùng mìn để phá đá, chắn ngang đường, sau đó mới đưa phương tiện cơ giới vào dọn.

Clip nổ mìn phá đá tại khu vực K44 + 400 tại đèo Khánh Lê, thuộc Quốc lộ 27C qua tỉnh Khánh Hòa

"Hiện nay, việc nổ mìn đã phá được các tảng đá lớn chắn ngang đường, các đơn vị thi công đang nỗ lực trong tuần sau sẽ thông một làn. Tuy nhiên, với tình hình mưa lớn như hiện nay đang gây khó khăn cho đơn vị thi công" - ông Vinh nhận định.

Theo ông Vĩnh, riêng đoạn đi qua xã Nam Khánh Vĩnh có nhiều điểm bị sạt lở 1/2 nền đường, có đoạn kéo dài khoảng 100 m, sạt sâu hơn 5 m, rất nguy hiểm, đã được mở 1 lối để phương tiện qua lại. Phương án đưa ra là đóng cừ thép, xử lý sụt lún, sau đó đổ vật liệu kiên cố.

Khánh Hòa: Mưa lớn uy hiếp đường đèo, đèo Khánh Lê 3 đợt nổ mìn phá đá - Ảnh 1.

Mưa lớn uy hiếp nhiều tuyến đường đèo trọng yếu ở Khánh Hòa

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư xã Tây Khánh Sơn, cho biết mưa lớn cục bộ tiếp tục gây sạt lở tại khu vực Dốc Rắn khiến giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 9, đoạn từ thôn Ha Nít đến thôn Apa1 (xã Tây Khánh Sơn) lại bị chia cắt.

Lực lượng chức năng xã Tây Khánh Sơn chốt chặn tại khu vực Dốc Rắn không cho người dân lưu thông qua lại để đảm bảo an toàn. Đến chiều 3-12, mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực này khiến việc khắc phục rất chậm, đi lại rất khó khăn, đoạn sạt dài cả trăm mét. Phía dưới là đất sản xuất của bà con nên không thể cào đất đổ xuống taluy âm mà phải hốt vào xe ben.

Khánh Hòa: Mưa lớn uy hiếp đường đèo, đèo Khánh Lê 3 đợt nổ mìn phá đá - Ảnh 2.

Sạt lở ở Tỉnh lộ 9 đoạn qua xã Tây Khánh Sơn

Khánh Hòa: Mưa lớn uy hiếp đường đèo, đèo Khánh Lê 3 đợt nổ mìn phá đá - Ảnh 3.

Theo lãnh đạo xã Tây Khánh Sơn, mưa lớn khiến bùn đất tiếp tục đổ xuống làm giao thông ách tắc

Khánh Hòa: Cảnh báo mưa lớn đến ngày 5-12

Tối nay và ngày mai (4-12) tỉnh Khánh Hòa dự báo có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (hơn 60mm/3giờ) tại khu vực các xã, phường: Vạn Ninh, Đại Lãnh, Đông Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Nha Trang, Thuận Nam (40-80mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt); khu vực Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Bác Ái, Ninh Sơn, Phan Rang, Cam Ranh, Cam Lâm, Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Phước (50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt).

Khánh Hòa: Mưa lớn uy hiếp đường đèo, đèo Khánh Lê 3 đợt nổ mìn phá đá - Ảnh 4.

Bản cảnh báo mưa lớn ở khu vực Khánh Hòa


Tin liên quan

Đường đèo Khánh Lê tan nát, nhiều điểm phải nổ mìn khắc phục

Đường đèo Khánh Lê tan nát, nhiều điểm phải nổ mìn khắc phục

(NLĐO) - Đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục sạt lở nặng 42 điểm, dự kiến sẽ mất rất nhiều thời gian để khắc phục

Khánh Hòa: Đèo Khánh Lê nứt toác, Quốc lộ 1 tê liệt

(NLĐO)- Lực lượng chức năng cảnh báo người dân tuyệt đối không cố vượt đèo vì nguy cơ tiếp tục sạt lở là rất cao

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Nỗ lực thông tuyến tạm đèo Khánh Lê trong 48 giờ tới

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh sau khi thông tuyến, tỉnh Khánh Hòa phải triển khai ngay giải pháp bảo đảm ổn định lâu dài cho đèo Khánh Lê

Khánh Hòa đèo Khánh Lê khánh sơn Khánh Lê đèo Sông Pha
