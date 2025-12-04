Lo lắng khi lũ lại dâng lên ở Khánh Hòa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lo lắng khi lũ lại dâng lên ở Khánh Hòa

Kỳ Nam

(NLĐO)- Sáng nay khu vực Vĩnh Trung, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nước lũ đã đổ về, cảnh báo nguy cơ đợt lũ mới ở địa phương này

Theo ghi nhận, nhiều khu vực Diên Phú (xã Diên Điền), khu vực Vĩnh Phương (phường Bắc Nha Trang), Vĩnh Trung (phường Tây Nha Trang)... xuất hiện đợt lũ mới vào sáng 4-12. Nhiều trường học ở khu vực này đã cho học sinh nghỉ học.

Theo đài khí tượng thủy văn, đến sáng 4-12-2025, mực nước trên các sông trong tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xuất hiện lũ nhỏ. Trên sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ, lũ đang ở mức báo động 1–2 và còn xu hướng lên.

Đợt lũ mới ở Khánh Hòa vào sáng 4-12

Tổng dung tích 64 hồ chứa trên địa bàn (53 hồ thủy lợi, 11 hồ thủy điện) đạt 621,19 triệu m³, tương đương 82,6% thiết kế. Nhiều hồ đang vận hành điều tiết với lưu lượng lớn, gồm:

Khu vực Nam Khánh Hòa: Sông Cái 19,67 m³/s; Trà Co 103,78 m³/s; Tân Giang 156,59 m³/s; Sông Than 93 m³/s.

Khu vực Bắc Khánh Hòa: Hoa Sơn 11,8 m³/s; Đá Bàn 7,6 m³/s; Suối Trầu 5,51 m³/s; Suối Dầu 20,45 m³/s; Cam Ranh 15,2 m³/s; Tà Rục 28,76 m³/s.

Cảnh báo đợt lũ mới ở Khánh Hòa - Ảnh 1.

Dự kiến nước các sông sẽ xấp xỉ báo động 1, riêng sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang khả năng đạt báo động 2

Đêm 4-12, thời tiết Khánh Hòa nhiều mây, mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa khu vực phía Bắc phổ biến 20–40 mm, có nơi trên 60 mm; phía Nam 30–50 mm, cục bộ trên 90 mm. 

Trong 24 giờ tới, trên các sông của tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ mới, dự báo đỉnh lũ ở mức xấp xỉ báo động 1; riêng sông Cái Phan Rang (Tân Mỹ) và sông Cái Nha Trang (Diên Phú) có khả năng đạt mức báo động 2.

Cảnh báo đợt lũ mới ở Khánh Hòa - Ảnh 2.

Tại Trường tiểu học Vĩnh Trung, phường Tây Nha Trang, từ 6 giờ sáng các thầy cô đã lên trường để dọn lũ

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở tại nhiều xã, phường như: Vạn Hưng, Vạn Thắng, Đại Lãnh, các xã thuộc Ninh Hòa; Suối Hiệp, Cam Lâm, Cam An; các khu vực Bắc – Tây – Trung Khánh Vĩnh; Khánh Sơn; Lâm Sơn; Bác Ái và một số vùng lân cận.

Bên cạnh đó, ngập úng cục bộ có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp thuộc Diên Khánh, Suối Hiệp, Diên Điền, các khu vực Bắc – Tây – Nam Nha Trang; Phan Rang; Ninh Phước; Thuận Nam; Cam Ranh…

Về thủy triều, mực nước cao nhất trong ngày đạt 1,7 m vào 20–21 giờ ngày 4-12; thấp nhất 0,3 m vào rạng sáng 5-12 từ 2–7 giờ.

Tin liên quan

Khánh Hòa lại có mưa lớn, đèo Khánh Lê 3 đợt nổ mìn phá đá

Khánh Hòa lại có mưa lớn, đèo Khánh Lê 3 đợt nổ mìn phá đá

(NLĐO) - Đèo Sông Pha đã khắc phục được sự cố sạt lở. Tỉnh lộ 9 tiếp tục sạt lở. Đèo Khánh Lê vẫn đóng đèo để sửa chữa, dự kiến 1 tuần nữa thông xe

Khánh Hòa: Xe tải lật trên đèo Cù Hin, đường nối sân bay Cam Ranh ách tắc

(NLĐO) - Chiếc xe tải chạy từ Nha Trang ra sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, thì bất ngờ mất lái, tông vào dải phân cách, lật nhào khiến giao thông ách tắc

Khánh Hòa: Hỗ trợ đối với người thuê nhà bị ngập lụt

(NLĐO)- Tỉnh Khánh Hòa dự kiến sẽ hỗ trợ người dân sống trong các nhà trọ bị ngụt lụt với mức 1 triệu đồng/người

sạt lở Khánh Hòa lũ quét học sinh nghỉ học mưa lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo