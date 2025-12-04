Lo lắng khi lũ lại dâng lên ở Khánh Hòa

Theo ghi nhận, nhiều khu vực Diên Phú (xã Diên Điền), khu vực Vĩnh Phương (phường Bắc Nha Trang), Vĩnh Trung (phường Tây Nha Trang)... xuất hiện đợt lũ mới vào sáng 4-12. Nhiều trường học ở khu vực này đã cho học sinh nghỉ học.

Theo đài khí tượng thủy văn, đến sáng 4-12-2025, mực nước trên các sông trong tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xuất hiện lũ nhỏ. Trên sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ, lũ đang ở mức báo động 1–2 và còn xu hướng lên.

Đợt lũ mới ở Khánh Hòa vào sáng 4-12

Tổng dung tích 64 hồ chứa trên địa bàn (53 hồ thủy lợi, 11 hồ thủy điện) đạt 621,19 triệu m³, tương đương 82,6% thiết kế. Nhiều hồ đang vận hành điều tiết với lưu lượng lớn, gồm:

Khu vực Nam Khánh Hòa: Sông Cái 19,67 m³/s; Trà Co 103,78 m³/s; Tân Giang 156,59 m³/s; Sông Than 93 m³/s.

Khu vực Bắc Khánh Hòa: Hoa Sơn 11,8 m³/s; Đá Bàn 7,6 m³/s; Suối Trầu 5,51 m³/s; Suối Dầu 20,45 m³/s; Cam Ranh 15,2 m³/s; Tà Rục 28,76 m³/s.

Dự kiến nước các sông sẽ xấp xỉ báo động 1, riêng sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang khả năng đạt báo động 2

Đêm 4-12, thời tiết Khánh Hòa nhiều mây, mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa khu vực phía Bắc phổ biến 20–40 mm, có nơi trên 60 mm; phía Nam 30–50 mm, cục bộ trên 90 mm.

Trong 24 giờ tới, trên các sông của tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ mới, dự báo đỉnh lũ ở mức xấp xỉ báo động 1; riêng sông Cái Phan Rang (Tân Mỹ) và sông Cái Nha Trang (Diên Phú) có khả năng đạt mức báo động 2.

Tại Trường tiểu học Vĩnh Trung, phường Tây Nha Trang, từ 6 giờ sáng các thầy cô đã lên trường để dọn lũ

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở tại nhiều xã, phường như: Vạn Hưng, Vạn Thắng, Đại Lãnh, các xã thuộc Ninh Hòa; Suối Hiệp, Cam Lâm, Cam An; các khu vực Bắc – Tây – Trung Khánh Vĩnh; Khánh Sơn; Lâm Sơn; Bác Ái và một số vùng lân cận.

Bên cạnh đó, ngập úng cục bộ có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp thuộc Diên Khánh, Suối Hiệp, Diên Điền, các khu vực Bắc – Tây – Nam Nha Trang; Phan Rang; Ninh Phước; Thuận Nam; Cam Ranh…

Về thủy triều, mực nước cao nhất trong ngày đạt 1,7 m vào 20–21 giờ ngày 4-12; thấp nhất 0,3 m vào rạng sáng 5-12 từ 2–7 giờ.