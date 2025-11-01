CLIP: Quảng Ngãi mưa trắng trời, nguy cơ lũ chồng lũ

Từ rạng sáng 1-11 đến 8 giờ ngày 1-11, khu vực tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp có mưa lớn.

Mưa lớn khiến vùng hạ du có nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới, trong khi vùng núi phía Tây Quảng Ngãi có nguy cơ cao tiếp tục xảy ra sạt lở.

Mực nước lũ trên nhiều sông ở Quảng Ngãi đang dâng cao

Chợ phiên xã Phước Giang (Hành Dũng cũ) bị ngập trong sáng 1-11

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa từ rạng sáng 1-11 đến 3 giờ ngày 1-11 phổ biến đạt từ 30 - 100 mm, có nơi trên 100 mm như: trạm Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) 146,8 mm, trạm Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ) 122,4 mm.

Mưa lớn tại Quảng Ngãi trong sáng 1-11

Dự báo mưa lớn kéo dài trong ngày 3-11. Trong đó, khu vực các xã, phường phía Đông Trường Sơn có mưa to đến rất to và có nơi có dông, lượng mưa có khả năng đạt từ 100 - 250 mm, có nơi trên 350 mm.

Lượng mưa khu vực phía bắc Tây Trường Sơn tỉnh Quảng Ngãi từ 70-150 mm, có nơi trên 20 mm.

Khu vực các xã, phường còn lại có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa có khả năng đạt từ 30 - 50 mm, có nơi trên 70 mm.

Từ rạng sáng 1-11, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn khiến trung tâm TP Quảng Ngãi bị ngập nặng

Hiện mực nước lũ các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang lên nhanh, gây ngập, chia cắt cục bộ nhiều nơi. Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực hạ du tỉnh Quảng Ngãi sẽ có một đợt lũ mới. Đặc biệt, tại các sông Trà Khúc, Trà Bồng, sông Vệ có khả năng vượt báo động 3.

Một số sông miền núi Quảng Ngãi lũ đang dâng cao gây chia cắt nhiều nơi

Trong khi đó, tại nhiều xã miền núi Quảng Ngãi như Ngọc Linh, xã Sơn Tây…, tình trạng sạt lở xảy ra khắp nơi, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Trong ngày 31-10, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi dẫn đầu đoàn cứu trợ cùng hơn 100 người, gồm: Công an, dân quân, cán bộ, thanh niên và người dân xã Ngọc Linh (một trong những nơi bị sạt lở nặng nhất tỉnh Quảng Ngãi trong đợt mưa lũ vừa qua), nỗ lực tiếp cận khu vực còn bị cô lập do sạt lở.

Do sạt lở bủa vây, người dân Quảng Ngãi phải dùng võng khiêng người đi cấp cứu

Đoàn băng rừng, mở đường mòn trên các sườn đồi để tiếp tế lương thực cho hơn 400 hộ dân ở 5 thôn. Hàng trăm người dân cùng cán bộ địa phương dùng cuốc, xẻng, rựa phát quang cây cối, san gạt đất đá để mở đường.

Người dân khắp nơi làm những con đường tạm bợ giúp lưu thông qua những vị trí sạt lở

Hiện Quảng Ngãi còn hàng trăm vị trí sạt lở, gây chia cắt giao thông

Tại xã Sơn Tây, ông Đinh Trường Giang - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi), cho hay tranh thủ ngày 31-10 có nắng, được sự hỗ trợ của UBND tỉnh, xã Sơn Tây đã huy động tối đa lực lượng làm xuyên đêm để khắc phục sạt lở đường Tỉnh lộ 623 thông tuyến tạm thời vào trung tâm xã Sơn Tây – nơi có hơn 6.000 hộ dân.

"Với tình hình mưa lớn tiếp tục xảy ra khiến công tác khắc phục sạt lở gặp rất nhiều khó khăn. Để bảo đảm an toàn, chúng tôi phải chỉ đạo tạm dừng khắc phục sạt lở. Nếu mưa lớn vẫn tiếp tục như hiện nay, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra rất cao", ông Giang thông tin.

Trong khi đó, 2 đơn vị quản lý 2 hồ thủy điện lớn nhất Quảng Ngãi hiện nay thủy điện Đăkđrinh và Nước Trong có thông báo sẽ tăng điều tiết xả lũ về phía hạ du.