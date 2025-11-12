HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

CLIP: Tai nạn chết người trên tuyến đường gây bất an ở An Giang

DUY NHÂN

(NLĐO)- Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên con đường bị hư hỏng nghiêm trọng, khiến người dân bất an ở An Giang mà Báo Người Lao Động vừa phản ánh.

Ngày 12-11, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn khiến một phụ nữ tử vong.

Đường Phạm Cự Lượng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xảy ra tai nạn giao thông

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 10-11, tại khu vực ngã ba Phạm Cự Lượng - Trần Hưng Đạo ở phường Long Xuyên, tài xế Phan Thành B. (SN 1984, ngụ phường Long Xuyên) điều khiển xe đầu kéo đã xảy ra va chạm vào bà N.X.L. (SN 1955, ngụ phường Long Xuyên) đang điều khiển xe đạp lưu thông cùng chiều phía trước.

CLIP: Người phụ nữ chết thảm dưới gầm xe rơ – moóc trên con đường tan nát ở An Giang - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe đạp tử vong dưới gầm xe đầu kéo

Tại hiện trường, thi thể bà L. cùng chiếc xe đạp nằm dưới gầm xe đầu kéo. Bà L. tử vong tại chỗ do bị bánh xe chèn qua người.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, thời gian gần đây, đường Phạm Cự Lượng ở phường Long Xuyên xuống cấp, hư hỏng nặng, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông, khiến người dân bất an khi qua lại.

Theo phản ánh của người dân, con đường này đã nhiều năm chưa được bảo trì, nâng cấp. Qua những đợt bị ngập do mưa lớn và triều cường, mặt đường mất hết lớp nhựa kết dính, đá bong tróc trồi lên lởm chởm như đường đang thi công. Độ hư hỏng của đường này đến mức cộng đồng mạng còn bình luận rằng ai lái xe máy đi qua hết đường mà chân không chạm đất sẽ được thưởng tiền lớn.

CLIP: Người phụ nữ chết thảm dưới gầm xe rơ – moóc trên con đường tan nát ở An Giang - Ảnh 2.

CLIP: Người phụ nữ chết thảm dưới gầm xe rơ – moóc trên con đường tan nát ở An Giang - Ảnh 3.

CLIP: Người phụ nữ chết thảm dưới gầm xe rơ – moóc trên con đường tan nát ở An Giang - Ảnh 4.

Đường Phạm Cự Lượng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang hư hỏng nặng do mưa lớn và triều cường, nhiều phương tiện tải nặng thường xuyên lưu thông

Theo cơ quan chức năng địa phương, tuyến đường này vào bến xe khách, bến xe tải nên xe trọng tải nặng và xe khách giường nằm liên tục chạy qua khiến đường nhanh xuống cấp. Đặc biệt là những đợt bị ngập do mưa lớn, triều cường vừa qua đã khiến đường hư hỏng hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang lập phương án nâng cấp, sửa chữa.

