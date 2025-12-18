Chi tiết 68 xe máy chạy ngược chiều bị CSGT TPHCM ghi hình

Ngày 18-12, Phòng CSGT Công an TPHCM thông tin danh sách 68 xe máy bị phạt nguội trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp.
Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tình trạng xe máy chạy ngược chiều trên tuyến Phan Văn Trị. Do đó, lực lượng CSGT TPHCM triển khai ghi hình, gửi thông báo vi phạm cho chủ phương tiện để chấp hành xử phạt theo quy định.
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
