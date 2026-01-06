Tài xế xe tải nêu lý do chạy ngược chiều bị phạt 19 triệu ở TPHCM

Ngày 6-1, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã lập biên bản xử lý tài xế V.Đ.T, 35 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) do "chạy ngược chiều để đỡ mất 1 km" như đã đăng trên Báo Người Lao Động.

Tài xế V.Đ.T tại cơ quan công an.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip xe tải chạy trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ Tỉnh lộ 10 về đường Mai Bá Hương. Khi đi qua giao lộ đường Trần Văn Giàu - Võ Hữu Lợi, tài xế chạy ngược chiều để rẽ trái vào đường Võ Hữu Lợi. Nếu rẽ đúng quy định, tài xế phải chạy thêm 1 km nữa đến giao lộ để quay đầu.

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT An Lạc mời tài T. đến trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an, tài xế T. cho biết trưa 24-12-2025 có chạy xe tải chở hàng từ Gia Lai vào TPHCM. Do không rành đường, đi theo định vị nên đã điều khiển xe chạy ngược chiều.

Tài xế V.Đ.T lái xe tải chạy ngược chiều.

Tài xế T. sau đó bị lực lượng chức năng lập biên bản lỗi "đi ngược chiều". Theo quy định, tài xế T. sẽ bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.