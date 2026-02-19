CLIP: Tài xế ô tô dừng xe giữa đường tranh cãi sau khi đã uống bia rượu

Ngày 19-2, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã xử lý một lái xe uống bia rượu, ngang ngược dừng xe giữa đường tranh cãi.

Clip ghi lại diễn biến sự việc. Nguồn: MXH

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 17-2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), tại Km188 quốc lộ 37 (thuộc địa phận thôn Tân Phúc, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 01, Phòng CSGT, Công an tỉnh Tuyên Quang do trung tá Hà Quang Đàm, Phó đội trưởng, làm Tổ trưởng đã kịp thời phát hiện và xử lý một vụ việc gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Vào thời điểm trên, ô tô con mang BKS 37K-571.73 do tài xế Đ.T.Đ. (SN 1996, trú tại phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang) điều khiển theo hướng Thái Nguyên - Tuyên Quang và ô tô BKS 20A-781.67 do ông N.M.H. (SN 1987, trú tại Định Hóa, Thái Nguyên) điều khiển theo chiều ngược lại không nhường đường mà xuống xe tranh cãi.

Dù lưu lượng phương tiện qua khu vực khá đông, hai tài xế không chủ động nhường đường mà dừng xe giữa lòng đường để tranh cãi, khiến giao thông ùn ứ cục bộ. Ngày 18-2, clip vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Có mặt tại hiện trường, tổ công tác Phòng CSGT lập tức tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với cả hai lái xe. Kết quả xác định Đ.T.Đ. vi phạm ở mức 0,098 mg/l khí thở, còn tài xế N.M.H. không vi phạm.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Đ.T.Đ. về hành vi điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn, đồng thời tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.