CLIP: Tài xế ô tô dừng xe giữa đường tranh cãi sau khi đã uống bia rượu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Tài xế ô tô dừng xe giữa đường tranh cãi sau khi đã uống bia rượu

Như Quỳnh

(NLĐO) - Uống bia rượu, tài xế điều khiển xe ô tô dừng xe giữa đường cãi vã khi tham gia giao thông.

Ngày 19-2, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã xử lý một lái xe uống bia rượu, ngang ngược dừng xe giữa đường tranh cãi.

Clip ghi lại diễn biến sự việc. Nguồn: MXH

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 17-2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), tại Km188 quốc lộ 37 (thuộc địa phận thôn Tân Phúc, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 01, Phòng CSGT, Công an tỉnh Tuyên Quang do trung tá Hà Quang Đàm, Phó đội trưởng, làm Tổ trưởng đã kịp thời phát hiện và xử lý một vụ việc gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Vào thời điểm trên, ô tô con mang BKS 37K-571.73 do tài xế Đ.T.Đ. (SN 1996, trú tại phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang) điều khiển theo hướng Thái Nguyên - Tuyên Quang và ô tô BKS 20A-781.67 do ông N.M.H. (SN 1987, trú tại Định Hóa, Thái Nguyên) điều khiển theo chiều ngược lại không nhường đường mà xuống xe tranh cãi.

Dù lưu lượng phương tiện qua khu vực khá đông, hai tài xế không chủ động nhường đường mà dừng xe giữa lòng đường để tranh cãi, khiến giao thông ùn ứ cục bộ. Ngày 18-2, clip vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Có mặt tại hiện trường, tổ công tác Phòng CSGT lập tức tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với cả hai lái xe. Kết quả xác định Đ.T.Đ. vi phạm ở mức 0,098 mg/l khí thở, còn tài xế N.M.H. không vi phạm.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Đ.T.Đ. về hành vi điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn, đồng thời tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Xe khách 16 chỗ tạt đầu, chặn xe đối diện trên Quốc lộ 14C gây bức xúc

Xe khách 16 chỗ tạt đầu, chặn xe đối diện trên Quốc lộ 14C gây bức xúc

(NLĐO) – Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh vụ việc 2 xe khách 16 chỗ có hành vi tạt đầu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông chặn xe, hành hung 3 bé trai

(NLĐO) - Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người đàn ông hành hung 3 bé trai trong clip lan truyền trên mạng xã hội làm việc tại một hãng bảo hiểm nhân thọ

Công an Đà Nẵng xác minh clip phụ xe ngồi giữa đường chặn xe khách

(NLĐO) – Lực lượng CSGT Đà Nẵng đã nắm thông tin, đang làm rõ hành vi chặn xe của một phụ xe trên địa bàn.

mạng xã hội nồng độ cồn xử phạt hành chính Xe ô tô tổ công tác tham gia giao thông an ninh trật tự kiểm tra nồng độ cồn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo