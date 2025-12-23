Công an vào cuộc vụ người đàn ông chặn xe, hành hung 3 bé trai

Ngày 23-12, lãnh đạo UBND phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết công an phường đã đề nghị người đàn ông hành hung 3 bé trai tại khu đô thị Ngọc Bảo Viên lên làm việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người đàn ông này tên là Điệp, làm việc tại một hãng bảo hiểm nhân thọ.

Người đàn ông đánh tới tấp 3 bé trai

Clip ghi lại cảnh người đàn ông đánh tới tấp 3 bé trai

Trước đó, chiều 22-12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông tiếp cận và dùng roi đánh nhiều lần vào 3 bé trai ngồi trên xe. Ông ta còn xô ngã xe khiến 3 bé trai suýt té xuống đường rồi tiếp tục đánh các cháu.

Nhiều vết bầm tím trên chân bé trai

Vết bầm tím trên chân một bé trai khác

Theo nội dung clip, vụ việc xuất phát từ chuyện 3 bé trai đã câu cá tại hồ nước công cộng trong khu đô thị Ngọc Bảo Viên. Địa điểm xảy ra vụ hành hung là trên đường Triệu Quang Phục, phường Cẩm Thành.

Chiều 22-12, mẹ của 1 bé trai đã đến trình báo sự việc với Công an phường Cẩm Thành.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an phường Cẩm Thành đã yê cầu lực lượng chức năng làm rõ.

"Công an phường Cẩm Thành sẽ có báo cáo nhanh về vụ việc, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, đúng theo quy định của pháp luật" - lãnh đạo UBND phường Cẩm Thành thông tin.