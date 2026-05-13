Clip thanh niên đầu trần trộm xe máy người bán cà phê

CLIP: Camera ghi lại cảnh Sơn trộm xe máy.

Ngày 13-5, Công an phường Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Trường Sơn, 17 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đại úy Viên Hưng Khắc Nhu (phải) nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Trường Sơn (trái) - nghi can trộm xe máy.

Theo điều tra, hơn 5 giờ sáng 11-5, anh Đỗ Lê Duy Anh, 34 tuổi chạy xe máy đến trước số 152 đường Hoàng Diệu 2, phường Thủ Đức. Anh Anh dựng xe tại đây rồi đi sang đối diện bên đường để bán cà phê mang đi. Đến 9 giờ, anh nhìn sang thì xe đã bị mất. Trong xe có ví tiền và các giấy tờ tuỳ thân.

Chiều cùng ngày, tiếp nhận trình báo, Ban Chỉ huy Công an phường Thủ Đức chỉ đạo Đại úy Viên Hưng Khắc Nhu (cán bộ Phòng chống tội phạm) phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM và các lực lượng liên quan triển khai truy xét.

Chỉ sau 3 tiếng, công an xác định Sơn là nghi can nên mời đến trụ sở làm việc. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Sơn khai nhận hành vi của mình.

Sơn cho biết đã bán xe trộm được cho một cửa hàng mua bán xe mô tô, xe máy đã qua sử dụng ở phường Chánh Hưng với giá 8,5 triệu đồng. Hiện Công an phường Thủ Đức đã thu hồi xe máy.