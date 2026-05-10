Công an ở TPHCM bắt 2 người trộm xe máy trong cốp xe có vàng

Ngày 10-5, Công an phường An Lạc (TPHCM) cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt giữ Nguyễn Văn Kiệt (SN 1990) và Lê Hoàng Hải (SN 1986) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Kiệt và Lê Hoàng Hải cùng số vàng là tang vật vụ án

Trước đó, chị Nguyễn Thị K.T đến công an phường về việc bị mất trộm xe tay ga. Đáng chú ý, bên trong cốp xe còn chứa nhiều tài sản giá trị như vàng, điện thoại di động, tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân, với tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 60 triệu đồng.

Công an thu hồi xe máy cùng tiền và vàng cho người dân

Công an phường An Lạc đã khẩn trương phối hợp cùng lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát hàng trăm camera an ninh, thu thập chứng cứ, truy vết các đối tượng xuyên nhiều địa bàn.

Cuối cùng, công an đã bắt giữ thành công các đối tượng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Long, đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật gồm xe mô tô cùng số vàng và tài sản chưa kịp tiêu thụ để trao trả cho bị hại.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã nghiên cứu kỹ địa hình, giả vờ mua nước để quan sát sơ hở của bị hại, sau đó phân công nhiệm vụ cảnh giới và thực hiện hành vi trộm cắp rồi nhanh chóng tẩu thoát nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Qua vụ việc, Công an phường An Lạc khuyến cáo người dân không để tài sản có giá trị trong cốp xe mô tô; chủ động trang bị khóa chống trộm, camera an ninh và thiết bị định vị để bảo vệ tài sản.

Người dân cần nâng cao cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện nghi vấn và kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất khi phát hiện vụ việc bất thường.