Những ngày qua, ghi nhận của phóng viên tại khu vực xung quanh cầu sông Hàn - vùng lõi đô thị Đà Nẵng, mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện tải trọng lớn tung hoành, bất chấp các biển báo hạn chế tải trọng để đảm bảo an toàn cho người dân.

Người dân bức xúc khi xe tải trọng lớn lấn ép đường, suýt gây tai nạn trên đường Trần Hưng Đạo - trung tâm Đà Nẵng

Đơn cử, chiều 20-12, trên đường Trần Hưng Đạo, chỉ cách cầu sông Hàn vài trăm mét, hàng dài xe tải nối đuôi nhau chờ vào "ăn đất" bên trong một công trình xây dựng.

Lúc này, dù trên tuyến Trần Hưng Đạo có các biển báo cấm ô tô tải có khối lượng chuyên chở 2,5 tấn, tuy nhiên hầu hết xe tải hoạt động trên đường đều là xe tải trọng lớn (ô tô tải tự đổ, loại 4 trục), có tổng tải trọng không dưới 20 tấn.

CLIP: Thót tim cảnh xe tải trọng lớn giành đường giữa trung tâm Đà Nẵng

Đơn cử, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 20-12, xe tải BKS 43H-023.69 sau khi chất đầy đất trên thùng xe, bắt đầu lừ lừ tiến ra từ công trình xây dựng. Lúc này, trên đường Trần Hưng Đạo có rất đông xe máy, xe ô tô con đang lưu thông cùng chiều. Nhiều phương tiện bị "ông kẹ" 43H-023.69 lấn làn, giành đường nên lảo đảo tay lái, nguy cơ xảy ra tai nạn là hiện hữu.

Ghi nhận của PV, sau khi xe tải trọng lớn này rời đường Trần Hưng Đạo, thì theo các tuyến như Nguyễn Công Trứ, Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn, Lê Văn Hiến, Nguyễn Đức Thuận,… trước khi dừng đỗ tại bên trong một sân golf trên đường Trường Sa. Quá trình di chuyển, phương tiện này phóng nhanh, vượt ẩu, làm bùn đất rơi vãi xuống đường khiến ai đi qua cũng kinh hãi.

Đường Trần Hưng Đạo, khu vực gần cầu sông Hàn có mật độ lưu thông rất cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giữa xe tải và người dân

Một phụ nữ suýt "đối đầu" với xe tải 43H-063.39 trên đường Trần Hưng Đạo vào chiều 20-12

Đáng nói, xe tải BKS 43H-023.69 không phải cá biệt, khi có hàng loạt xe tải trọng lớn mang BKS 43B-103.09, 43H-073.72, 92E-013.65, 43H-023.18, 43H-063.39,… cũng di chuyển với tuyến đường, cách thức tương tự. Điểm chung dễ nhận thấy của các phương tiện này là đều có logo "VLT" màu đỏ, dán trên kính xe. Hầu hết các xe đều chất đầy đất trên thùng, dấu hiệu chở "có ngọn", chở quá khổ, đi vào đường cấm.

Chứng kiến cảnh tượng đoàn xe tải trọng lớn đại náo ngay giữa trung tâm, vùng lõi đô thị Đà Nẵng, nhiều người dân không khỏi bức xúc, nhất là các hành vi vi phạm xảy ra ngay trong đợt cao điểm ra quân xử lý của các lực lượng Công an thành phố.

Vì mật độ phương tiện rất cao, tập trung người dân - du khách nên đường Trần Hưng Đạo ven sông Hàn có biển báo cấm ô tô tải có khối lượng chuyên chở 2,5 tấn

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận loạt xe tải trọng lớn vẫn ngang nhiên có mặt tại tuyến này

Ghi nhận của PV, các "ông kẹ" có điểm chung là xe tải trọng lớn, trên kính xe gắn logo VLT màu đỏ

Một phương tiện trong đoàn, chở đất "có ngọn" trên thùng xe, có dấu hiệu quá khổ

Không chỉ đường Trần Hưng Đạo, đoàn xe này còn đi qua hàng loạt tuyến giới hạn tải trọng như đường Nguyễn Đức Thuận, Trường Sa,... (Ảnh: Biển cấm giới hạn tổng tải trọng trên đường Trường Sa bị xe tải phớt lờ)

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ ngày 15-12-2025 đến 16-3-2026, các lực lượng Công an TP Đà Nẵng sẽ đồng loạt ra quân, thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Tại buổi ra quân, đại tá Nguyễn Hà Lai – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng – chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phải thực sự tạo chuyển biến tích cực, kết quả, cường độ phải cao hơn, biện pháp xử lý phải quyết liệt hơn.

Trong các nhiệm vụ trọng tâm được giao, bao gồm cả nhiệm vụ tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông,…

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hải – Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận thông tin, tìm hiểu và xử lý nghiêm vụ việc. Vị này thông tin thêm, trước đó đơn vị cũng đã xử lý các trường hợp vi phạm với hành vi tương tự trên địa bàn phường An Hải, Ngũ Hành Sơn.



