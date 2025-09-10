HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chính trường Pháp rối ren do bất đồng

HOÀNG PHƯƠNG

Sau thất bại của hai lần bổ nhiệm thủ tướng gần nhất, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể thử cách tiếp cận mới

Chính phủ của Thủ tướng Francois Bayrou đã sụp đổ sau khi không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện ngày 8-9 (giờ địa phương). Điều đó báo hiệu sự bất ổn trở lại và nguy cơ bế tắc lập pháp kéo dài trong bối cảnh Pháp đối mặt không ít thách thức cấp bách, trong đó nổi bật là vấn đề ngân sách.

Mới làm thủ tướng được 9 tháng, ông Bayrou đã kêu gọi cuộc bỏ phiếu với kỳ vọng các nghị sĩ sẽ ủng hộ quan điểm của ông rằng Pháp phải cắt giảm chi tiêu công để kiềm chế nợ công. 

Rốt cuộc, theo AP, chính trị gia kỳ cựu 74 tuổi này đã phải trả giá cho bước đi mạo hiểm của mình. Với kết quả nói trên, theo đài Al Jazeera, Pháp đã thay 4 thủ tướng trong chưa đầy 2 năm. Thủ tướng thứ 5 có lẽ cũng khó lòng phá vỡ thế bế tắc chính trị hiện nay.

Ông Bayrou vẫn tạm thời tại vị cho đến khi Tổng thống Macron quyết định bước đi tiếp theo. Dù vậy, các lựa chọn sắp tới của nhà lãnh đạo này đều khó khăn: Bổ nhiệm một thủ tướng khác với hy vọng người này có thể thuyết phục Hạ viện thông qua ngân sách gây tranh cãi; kêu gọi bầu cử mới để tìm cách giành lại thế đa số tại Hạ viện hoặc từ chức. Trước mắt, ông Macron nhiều lần khẳng định sẽ không ra đi trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2027. 

Trong khi đó, với cơ cấu số ghế trong Hạ viện không thay đổi, việc bổ nhiệm một thủ tướng mới có nguy cơ chỉ lặp lại những gì mà ông Bayrou và những người tiền nhiệm gặp phải. Theo đài Al Jazeera, nước Pháp hiện không có một nhân vật đồng thuận nào đủ khả năng thay thế ông Bayrou.

Chính trường Pháp rối ren do bất đồng- Ảnh 1.

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou phát biểu trước khi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm diễn ra tại Hạ viện ngày 8-9 Ảnh: AP

Một số nhà phân tích cho rằng sau thất bại của hai lần bổ nhiệm trước đây (ông Bayrou và người tiền nhiệm Michel Barnier), Tổng thống Macron có thể thử cách tiếp cận mới. Ông Stefano Palombarini, chuyên gia tại ĐH Paris VIII (Pháp), nhận định nhà lãnh đạo Pháp có thể cân nhắc hợp tác với phe cánh tả để thành lập một chính phủ có khả năng tồn tại đến năm 2027.

Chính trường Pháp lâm vào cảnh bế tắc sau khi ông Macron giải tán Hạ viện hồi tháng 6-2024 và tổ chức bầu cử lập pháp sớm trong nỗ lực củng cố sự ủng hộ cho phe trung lập của mình. 

Tuy nhiên, kết quả bầu cử dẫn tới tình trạng quốc hội "treo" với 3 khối chính. Liên minh cánh tả giành được nhiều ghế nhất nhưng không đủ đa số. Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia nhận được nhiều phiếu nhất trong số các đảng riêng lẻ nhưng cũng không có đa số. Liên minh trung dung của ông Macron mất ghế nhưng vẫn tạo thành khối thứ 3 đáng kể.

Tình thế trên khiến việc điều hành đất nước trở nên khó khăn, với mâu thuẫn được thể hiện rõ nhất xung quanh vấn đề chi tiêu công. 

Trước thềm cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, ông Bayrou cảnh báo các nghị sĩ rằng nền kinh tế đất nước đang đối mặt rủi ro nghiêm trọng do mức nợ công quá lớn. Thâm hụt ngân sách hiện gần 169 tỉ euro, chiếm 5,8% GDP. Con số này cao hơn nhiều so với mức giới hạn 3% do Liên minh châu Âu đặt ra cho các nước sử dụng đồng euro. 

Đề xuất về gói cắt giảm ngân sách trị giá 44 tỉ euro của ông Bayrou có biện pháp đóng băng hầu hết chi tiêu phúc lợi và bãi bỏ 2 ngày lễ. Vấn đề là mọi nỗ lực cắt giảm phúc lợi xã hội đều gặp khó về mặt chính trị ở Pháp, thể hiện rõ qua những bất đồng về chính sách tăng tuổi nghỉ hưu của ông Macron hồi năm 2023. 

Tin liên quan

Ghế thủ tướng Pháp quá "nóng", ai sẽ là người tiếp nhận?

Ghế thủ tướng Pháp quá "nóng", ai sẽ là người tiếp nhận?

(NLĐO) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với BBC rằng ông sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới trong vài ngày tới

Vừa nhậm chức, tân thủ tướng Thái Lan đã bị đề nghị kiện ra Tòa án Hiến pháp

(NLĐO) – Khoảng 60 nghị sĩ đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp Thái Lan yêu cầu bãi nhiệm lãnh đạo Đảng Bhumjaithai và Đảng Nhân dân khỏi vị trí nghị sĩ.

Thủ tướng Pháp François Bayrou bị phế truất

(NLĐO) - Thủ tướng Pháp François Bayrou bị phế truất sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào chiều 8-9.

Pháp Thủ tướng Tổng thống tín nhiệm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo