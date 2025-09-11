Tân thủ tướng Pháp đối mặt nhiệm vụ khó

Trước khi đảm nhận vị trí trên, ông Lecornu giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2022, qua đó là thành viên nội các tại vị lâu nhất. Giờ đây, ông được giao lãnh đạo một chính phủ thiểu số mong manh, luôn có nguy cơ bị thách thức và đối mặt nhiều đòi hỏi từ cả phe cực tả lẫn cực hữu trong bối cảnh Quốc hội chia rẽ sâu sắc.

Sau cuộc bầu cử lập pháp năm 2024, chính trường Pháp đã rơi vào thế chia ba, gồm phe trung dung, liên minh cánh tả và khối cực hữu. Trong bối cảnh như thế, theo giới phân tích, thỏa hiệp và liên minh là con đường duy nhất nếu tân Thủ tướng Lecornu muốn tránh kết cục như những người tiền nhiệm.

Tân Thủ tướng Sébastien Lecornu (trái) và người tiền nhiệm François Bayrou tại thủ đô Paris - Pháp ngày 10-9. Ảnh: AP

Là thủ tướng thứ 5 trong chưa đầy 2 năm, ông Lecornu, 39 tuổi, cam kết chính phủ mình sẽ nỗ lực làm việc để giữ cho đất nước ổn định và đoàn kết.

Trong khi đó, Phủ Tổng thống Pháp cho biết ông Macron tin rằng dưới thời Thủ tướng Lecornu, các lực lượng chính trị có thể đạt được thỏa thuận đồng thời vẫn tôn trọng lập trường của từng bên.

Thông thường, thủ tướng mới sẽ thành lập chính phủ trước rồi mới tiến hành đàm phán về ngân sách tại Quốc hội. Tuy nhiên, lần này Tổng thống Macron đã yêu cầu ông Lecornu trước hết phải tham vấn với tất cả các đảng phái trong Quốc hội để cố gắng đạt được sự đồng thuận về ngân sách, rồi sau đó mới lập nội các. Trước đó, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc ông Bayrou mất chức là đề xuất ngân sách cho năm tới. Kế hoạch cắt giảm thâm hụt trị giá 44 tỉ euro của ông - trong đó có việc đóng băng hầu hết các khoản chi phúc lợi và hủy bỏ 2 ngày nghỉ lễ - đã bị nhiều nghị sĩ phản đối.

Ngoài chuyện ngân sách, ông Lecornu cũng sẽ phải tìm cách cân bằng giữa kỳ vọng của thị trường tài chính và nguyện vọng của công chúng. Trong lúc giới tài chính đòi hỏi chính phủ phải thắt chặt ngân sách thì người dân lại phản đối các biện pháp cắt giảm chi tiêu và cải cách được các nhà kinh tế xem là cần thiết.

Thâm hụt ngân sách của Pháp năm 2024 đã lên tới 5,8% GDP trong khi nợ công chiếm 113% GDP. Theo đài CNBC, cả hai con số này đều vượt xa các quy định của Liên minh châu Âu, theo đó thâm hụt ngân sách của nước thành viên không được quá 3% GDP, còn nợ công không được vượt quá 60% GDP.