Tân thủ tướng Pháp đối mặt nhiệm vụ khó

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tân thủ tướng Pháp đối mặt nhiệm vụ khó

Hoàng Phương

Thủ tướng mới của Pháp, ông Sébastien Lecornu, chính thức nhậm chức hôm 10-9, 1 ngày sau khi Tổng thống bổ nhiệm ông thay thế người tiền nhiệm F. Bayrou.

Trước khi đảm nhận vị trí trên, ông Lecornu giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2022, qua đó là thành viên nội các tại vị lâu nhất. Giờ đây, ông được giao lãnh đạo một chính phủ thiểu số mong manh, luôn có nguy cơ bị thách thức và đối mặt nhiều đòi hỏi từ cả phe cực tả lẫn cực hữu trong bối cảnh Quốc hội chia rẽ sâu sắc. 

Sau cuộc bầu cử lập pháp năm 2024, chính trường Pháp đã rơi vào thế chia ba, gồm phe trung dung, liên minh cánh tả và khối cực hữu. Trong bối cảnh như thế, theo giới phân tích, thỏa hiệp và liên minh là con đường duy nhất nếu tân Thủ tướng Lecornu muốn tránh kết cục như những người tiền nhiệm.

Tân thủ tướng Pháp đối mặt nhiệm vụ khó- Ảnh 1.

Tân Thủ tướng Sébastien Lecornu (trái) và người tiền nhiệm François Bayrou tại thủ đô Paris - Pháp ngày 10-9. Ảnh: AP

Là thủ tướng thứ 5 trong chưa đầy 2 năm, ông Lecornu, 39 tuổi, cam kết chính phủ mình sẽ nỗ lực làm việc để giữ cho đất nước ổn định và đoàn kết. 

Trong khi đó, Phủ Tổng thống Pháp cho biết ông Macron tin rằng dưới thời Thủ tướng Lecornu, các lực lượng chính trị có thể đạt được thỏa thuận đồng thời vẫn tôn trọng lập trường của từng bên.

Thông thường, thủ tướng mới sẽ thành lập chính phủ trước rồi mới tiến hành đàm phán về ngân sách tại Quốc hội. Tuy nhiên, lần này Tổng thống Macron đã yêu cầu ông Lecornu trước hết phải tham vấn với tất cả các đảng phái trong Quốc hội để cố gắng đạt được sự đồng thuận về ngân sách, rồi sau đó mới lập nội các. Trước đó, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc ông Bayrou mất chức là đề xuất ngân sách cho năm tới. Kế hoạch cắt giảm thâm hụt trị giá 44 tỉ euro của ông - trong đó có việc đóng băng hầu hết các khoản chi phúc lợi và hủy bỏ 2 ngày nghỉ lễ - đã bị nhiều nghị sĩ phản đối.

Ngoài chuyện ngân sách, ông Lecornu cũng sẽ phải tìm cách cân bằng giữa kỳ vọng của thị trường tài chính và nguyện vọng của công chúng. Trong lúc giới tài chính đòi hỏi chính phủ phải thắt chặt ngân sách thì người dân lại phản đối các biện pháp cắt giảm chi tiêu và cải cách được các nhà kinh tế xem là cần thiết. 

Thâm hụt ngân sách của Pháp năm 2024 đã lên tới 5,8% GDP trong khi nợ công chiếm 113% GDP. Theo đài CNBC, cả hai con số này đều vượt xa các quy định của Liên minh châu Âu, theo đó thâm hụt ngân sách của nước thành viên không được quá 3% GDP, còn nợ công không được vượt quá 60% GDP.

Tin liên quan

Chính trường Pháp rối ren do bất đồng

Chính trường Pháp rối ren do bất đồng

Sau thất bại của hai lần bổ nhiệm thủ tướng gần nhất, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể thử cách tiếp cận mới

Ghế thủ tướng Pháp quá "nóng", ai sẽ là người tiếp nhận?

(NLĐO) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với BBC rằng ông sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới trong vài ngày tới

Thủ tướng Pháp François Bayrou bị phế truất

(NLĐO) - Thủ tướng Pháp François Bayrou bị phế truất sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào chiều 8-9.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo