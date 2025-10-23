CLIP: Triều cường dâng cao, cầu Rạch Chiếc ngập sâu, kẹt xe nghiêm trọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

CLIP: Triều cường dâng cao, cầu Rạch Chiếc ngập sâu, kẹt xe nghiêm trọng

Thái Hùng

(NLĐO) - Tối 23-10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Đông TP HCM bị ngập nặng, đặc biệt là đoạn qua cầu Rạch Chiếc

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường khu vực cửa ngõ phía Đông TP HCM bị ngập nặng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ khoảng 17 giờ 30 ngày 23-10, nước bắt đầu tràn lên mặt đường trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua cầu Rạch Chiếc. 

Đến khoảng 18 giờ, mực nước dâng cao hơn nửa bánh xe máy, khiến hàng loạt phương tiện chết máy, di chuyển khó khăn. Hàng ngàn xe máy nối dài hàng cây số, di chuyển chậm chạp trong dòng nước.

Triều cường dâng cao khiến cầu Rạch Chiếc ngập sâu, kẹt xe nghiêm trọng

Nhiều người dân phải dẫn bộ xe qua đoạn ngập, gây cảnh hỗn loạn kéo dài. 

Nhiều người đã cố gắng lấn vào làn dành cho ô tô để qua cầu Rạch Chiếc. Một số người dân sinh sống gần khu vực cho biết: “Chiều nào nước cũng dâng, nhưng hôm nay triều cao hơn mọi ngày, nước tràn cả lên vỉa hè”.

- Ảnh 5.

Kẹt xe trên cầu Rạch Chiếc hướng phường Bình Trưng về phường Phước Long

Triều cường kết hợp với giờ cao điểm khiến giao thông qua cầu Rạch Chiếc tê liệt cục bộ. Nhiều người đi làm về kẹt lại hơn một giờ đồng hồ mới qua được khu vực này. 

Anh Đạt vẻ mặt mệt mỏi cho biết anh di chuyển từ Thảo Điền về Linh Tây đã hơn một tiếng rưỡi mà chưa qua khỏi khu vực này trong khi bụng đói cồn cào.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Kẹt xe nghiêm trọng tại phường Bình Trưng

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Nhiều xe phải nán lại dưới chân cầu Rạch Chiếc chờ triều cường rút

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường này sẽ tiếp tục duy trì trong 1-2 ngày tới, khả năng vẫn gây ngập cục bộ ở nhiều tuyến đường thấp trũng tại TP HCM.

Tin liên quan

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày

Bên trong ngôi làng bị triều cường "tấn công", nước lụt bủa vây nhiều ngày

(NLĐO) - Đêm 22 và rạng sáng 23-10, ngôi làng ven biển ở Huế tiếp tục bị nước lũ bủa vây do nước sông dâng cao và triều cường mạnh vì ảnh hưởng bão Fengshen.

VIDEO: Triều cường chạm mức lịch sử, người dân Cần Thơ lại bì bõm lội nước

(NLĐO) – Triều cường dâng cao đúng thời điểm mưa lớn khiến nhiều khu vực tại TP Cần Thơ ngập nặng

Cảnh báo triều cường gây ngập ở TP HCM

(NLĐO) - Đây là kỳ triều cường đầu tháng 9 Âm lịch, có mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ triều cường cầu Rạch Chiếc Phường Phước Long phường Bình Trưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo