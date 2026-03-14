Clip: Trung Quốc vất vả hạ Đài Bắc Trung Hoa giành vé World Cup nữ

Tuyển nữ Trung Quốc đánh bại Đài Bắc Trung Hoa bằng hai bàn trong hiệp phụ
Với chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa, tuyển nữ Trung Quốc là đội thứ hai vào bán kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026, đồng thời giành vé dự World Cup nữ 2027.
Hai tấm vé đầu tiên dự World Cup 2027 của châu Á đang thuộc về Úc (thắng 2-1 Triều Tiên) và Trung Quốc.
Bình luận (0)