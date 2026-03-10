Xác định 4 cặp tứ kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026

Vòng bảng Giải bóng đá nữ châu Á đã chính thức khép lại vào chiêu 10-3. Ở lượt trận cuối cùng, tuyển nữ Việt Nam thất bại 0-4 trước Nhật Bản đã khép lại cơ hội đi tiếp với vị trí thứ 3 tốt nhất 3 bảng.

Trong khi đó, Ấn Độ thua 1-3 trước Đài Bắc Trung Hoa giúp cục diện bảng C được xác định với ngôi nhất, nhì bảng thuộc Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa.

Điều này cũng giúp xác định 8 đội tuyển xuất sắc nhất giành quyền vào tứ kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026. Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất góp mặt ở vòng knock-out.

Cụ thể, các đội vào tứ kết lần lượt là Hàn Quốc (nhất A), Úc (nhì A); Trung Quốc (nhất B), Triều Tiên (nhì B); Nhật Bản (nhất A), Đài Bắc Trung Hoa (nhì B) và hai đội hạng ba xuất sắc: Uzbekistan, Philippines.

Trong đó, Việt Nam dù cùng có 3 điểm như Philippines và Uzbekistan nhưng kém chỉ số phụ nên không thể giành vé đi tiếp. Cụ thể, đội xếp trên Việt Nam là Philippines chỉ có hiệu số -2, trong khi thầy trò Mai Đức Chung là -4.

Theo cách phân nhánh của giải, các cặp đấu tứ kết cũng được xác định là màn đối đầu của Hàn Quốc vs Uzbekistan; Nhật Bản vs Philippines; Trung Quốc vs Đài Bắc Trung Hoa và Úc vs Triều Tiên.

Trong đó, cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Triều Tiên được xem là trận cầu tâm điểm của vòng tứ kết khi cả hai đều là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.



Các trận đấu tứ kết này sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 13, 14, 15-3.