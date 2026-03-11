HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tuyển Việt Nam rời ASIAN Cup nữ 2026: Làm mới sau thất bại

HOÀNG HIỆP

Trận thua 0-4 trước Nhật Bản ở lượt cuối bảng C đã chính thức khép lại hành trình của tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2026

Ở lượt đấu cuối bảng C tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2026, chiều 10-3, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu có điểm trước Nhật Bản. Tuy nhiên, khi phải đối đầu với một trong những thế lực hàng đầu châu Á, khoảng cách trình độ một lần nữa được thể hiện rõ rệt.

Trận thua thứ 8

So với trận thua Đài Bắc Trung Hoa, HLV Mai Đức Chung có 5 sự thay đổi nhân sự với nhiều cầu thủ thiên về phòng ngự. Tuy nhiên, hàng hậu vệ 5 người của tuyển nữ Việt Nam vẫn không thể đứng vững trước sức ép lớn từ đội bóng xứ mặt trời mọc.

Chung cuộc, những nữ "chiến binh sao vàng" nhận thất bại đậm 0-4 với thế trận hoàn toàn lép vế về cả tỉ lệ kiểm soát bóng lẫn số pha dứt điểm. Đây cũng là trận thua thứ 8 của tuyển nữ Việt Nam trước đại diện Đông Á này sau 8 lần chạm trán kể từ năm 2014. Điều này cho thấy khoảng cách trình độ giữa bóng đá nữ Việt Nam với Nhật Bản vẫn còn quá lớn.

TUYỂN VIỆT NAM RỜI ASIAN CUP NỮ 2026: Làm mới sau thất bại - Ảnh 1.

Tuyển nữ Việt Nam (phải) dừng bước ở vòng bảng Asian Cup nữ 2026 sau trận thua đậm Nhật Bản. (Ảnh: AFC)

Xuyên suốt trận đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn cho thấy những phẩm chất quen thuộc từng giúp đội gặt hái nhiều thành công trong hơn 1 thập kỷ qua. Đó là tinh thần thi đấu bền bỉ, sự kỷ luật trong tổ chức đội hình hay kinh nghiệm trận mạc của loạt trụ cột.

Dù vậy, trước đối thủ có nền tảng kỹ thuật và thể lực vượt trội như Nhật Bản, những nỗ lực đó là chưa đủ. Đoàn quân HLV Nils Nielsen tấn công bằng nhiều pha lên bóng tốc độ ở 2 biên, khiến hệ thống phòng ngự của các cô gái Việt Nam trở nên cực kỳ mong manh.

Hụt hẫng lớp kế thừa

Tuyển nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng. Nhiều cái tên từng làm nên thành công của bóng đá nữ Việt Nam như Huỳnh Như, Phạm Hải Yến hay Nguyễn Thị Bích Thùy vẫn tiếp tục gánh vác trọng trách nhưng tuổi tác và thể lực không còn ở thời kỳ đỉnh cao.

Ngược lại, lớp cầu thủ trẻ như Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Sự chênh lệch về bản lĩnh thi đấu khiến tuyển nữ Việt Nam đôi lúc thiếu sự ổn định, đặc biệt khi phải chạm trán các đối thủ mạnh trong khu vực.

TIN LIÊN QUAN

Với nhiều gương mặt ngoài tuổi 30, các học trò của HLV Mai Đức Chung không thể duy trì thể lực trong suốt 90 phút, cũng không thể triển khai tấn công tốc độ cao hay có sự đa dạng trong các phương án chiến thuật. Thậm chí, trước đối thủ được đánh giá thấp hơn hẳn là Ấn Độ, những nữ "chiến binh sao vàng" cũng không thực sự tạo được đột biến.

Nếu tận dụng tốt những bài học kinh nghiệm từ giải đấu lần này, đặc biệt trong việc trẻ hóa lực lượng, kể cả trên băng ghế huấn luyện - khi giải đấu tại Úc có thể là lần cuối HLV Mai Đức Chung nắm đội - đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự trở lại mạnh mẽ, sớm nhất là tại ASIAD 20 khởi tranh vào cuối tháng 9 tới tại Nhật Bản. 

Thất bại tại Asian Cup 2026 là cơ hội để bóng đá nữ Việt Nam nhìn nhận lại mình trên hành trình chuyển giao thế hệ, kể cả trên ghế HLV trưởng.

TUYỂN VIỆT NAM RỜI ASIAN CUP NỮ 2026: Làm mới sau thất bại - Ảnh 2.


