Chiều 27-10, tiếp nhận thông tin một cháu bé ở TP Đà Nẵng bị ngã xuống dòng nước lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Duy Xuyên đã nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ đưa đến bệnh viện điều trị.

Theo thông tin từ chị T.T.K.O (khu phố Nghĩa Mỹ, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) cung cấp, sáng 27-10, trời mưa lớn, nước tràn vào nhà. Lúc này, lo sợ nước lên, ba của chị O. bồng cháu ngoại 8 tháng tuổi (con trai chị O.) sang nhà hàng xóm để tránh lũ.

Tuy nhiên, do nước chảy xiết, đường trơn, 2 ông cháu bị trượt ngã xuống nước. Cháu bé được đưa lên ngay sau đó nhưng có biểu hiện lo sợ, sốt nhẹ.

Đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu

Lo lắng cháu bé gặp vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng do đường ngập không thể di chuyển đến bệnh viện, chị O. đã lên mạng "kêu cứu".

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Duy Xuyên - đã điều khiển ca nô đến tiếp cận, đưa 2 mẹ con chị O. và một đứa cháu vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Clip: Lực lượng chức năng vượt dòng nước lũ đưa cháu bé đi cấp cứu

Trong chiều 27-10, chị O. cho biết mẹ con chị đã được hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cháu bé không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe nhưng phải được điều trị, theo dõi tại bệnh viện. Chị O. gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, giúp đỡ đưa con chị đến bệnh viện an toàn.

Theo clip ghi nhận lại thời điểm "giải cứu" cháu bé, do đường hẹp, ca nô không thể di chuyển vào nhà chị O. nên các cán bộ, chiến sĩ phải lội giữa dòng nước lũ chảy xiết, cõng 2 cháu bé và đưa chị O. lên cano đưa tới bệnh viện.

Hai ngày qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài gây ra tình trạng sạt lở đất ở miền núi và ngập lụt ở nhiều khu vực ven sông Vu Gia, Thu Bồn...