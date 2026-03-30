Ngày 30-3, nguồn tin cho biết lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ mời chủ xe lên xác minh vụ việc xe con phát tia lửa khi lưu thông trên đại lộ Đông Tây (đường Võ Nguyên Giáp, phường Buôn Ma Thuột).

Trước đó, trên mạng xã hội TikTok lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh một xe con mang BKS: 48A-189.96 di chuyển trên cầu Cạn (đường Võ Nguyên Giáp).

Trong clip, phương tiện này có dấu hiệu nhiều lần tăng ga, nẹt pô, hai ống pô nhiều lần phun ra lửa.

Các đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều bình luận trái chiều.